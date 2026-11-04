Reacțiile politicienilor români la victoria democraților în alegerile din SUA: „Interesele României trebuie susţinute”

Traian Băsescu a transmis un mesaj pe pagina sa de Facebook în care susține că mișcarea MAGA a fost respinsă de americani, iar Donald Trump va rămâne la conducerea Statelor Unite în postura de „rață șchioapă”.

Siegfried Mureşan, europarlamentar PNL, dorește consolidarea parteneriatului cu SUA

România trebuie să consolideze parteneriatul cu Statele Unite atât pentru prezent, cât şi pentru viitor, a declarat, miercuri, europarlamentarul PNL Siegfried Mureşan, menţionând că rezultatele alegerilor pentru Congresul Statelor Unite influenţează direct securitatea ţării noastre, potrivit Agerpres.

El a arătat că, pentru ţara noastră, obiectivul rămâne acelaşi, şi anume un parteneriat puternic cu Statele Unite pentru întărirea NATO şi a securităţii la Marea Neagră.

Potrivit liberalului, „parteneriatul transatlantic a rezistat în timp fiindcă a fost construit pe valori solide: democraţie, libertate, respectarea drepturilor omului şi a statului de drept".

„Interesele României trebuie susţinute printr-un parteneriat care rămâne puternic dincolo de mandatul unui singur lider şi de schimbările politice de la Washington", a subliniat Siegfried Mureşan.