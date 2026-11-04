Reacțiile politicienilor români la victoria democraților în alegerile din SUA: „Interesele României trebuie susţinute”

Reacția fostului președinte al României, Traian Băsescu: „Trump va rămâne în fruntea Americii doar în calitate de raţă şchioapă!”
Traian Băsescu a transmis un mesaj pe pagina sa de Facebook în care susține că mișcarea MAGA a fost respinsă de americani, iar Donald Trump va rămâne la conducerea Statelor Unite în postura de „rață șchioapă”.
Siegfried Mureşan, europarlamentar PNL, dorește consolidarea parteneriatului cu SUA
România trebuie să consolideze parteneriatul cu Statele Unite atât pentru prezent, cât şi pentru viitor, a declarat, miercuri, europarlamentarul PNL Siegfried Mureşan, menţionând că rezultatele alegerilor pentru Congresul Statelor Unite influenţează direct securitatea ţării noastre, potrivit Agerpres.
El a arătat că, pentru ţara noastră, obiectivul rămâne acelaşi, şi anume un parteneriat puternic cu Statele Unite pentru întărirea NATO şi a securităţii la Marea Neagră.
Potrivit liberalului, „parteneriatul transatlantic a rezistat în timp fiindcă a fost construit pe valori solide: democraţie, libertate, respectarea drepturilor omului şi a statului de drept".
„Interesele României trebuie susţinute printr-un parteneriat care rămâne puternic dincolo de mandatul unui singur lider şi de schimbările politice de la Washington", a subliniat Siegfried Mureşan.
Victor Negrescu, vicepreşedintele Parlamentului European: „România trebuie să lucreze eficient atât cu democrații, cât și cu republicanii”
Victor Negrescu (PSD) afirmă, miercuri, că rezultatul alegerilor din America are mize concrete pentru România – de la finanţarea securităţii europene, prezenţa militară americană, sprijinul pentru Flancul Estic, securitatea Mării Negre - până la relaţiile comerciale dintre Statele Unite şi Uniunea Europeană.
„România trebuie să lucreze eficient atât cu democraţii, cât şi cu republicanii”, este de părere Negrescu.
Dominic Fritz, președintele USR: O schimbare „clară”
Alegătorii americani au votat pentru o schimbare „clară”, deși până în urmă cu câteva luni se considera că „e imposibil” să existe o reconfigurare a majorității și la nivelul Senatului, menționează liderul USR.
Președintele USR, Dominic Fritz, salută rezultatul scrutinului din Statele Unite, subliniind că alegătorii americani au respins „retorica de ură și politica egoistă” care nu livrează rezultate pentru cetățeni.
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