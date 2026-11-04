Potrivit The Guardian, Acton, în vârstă de 60 de ani, va deveni prima femeie care va ocupa funcția de guvernator al statului Ohio, punând capăt celor 16 ani de dominație republicană.

În ultimele săptămâni dinaintea zilei alegerilor, campania electorală a devenit una dintre cele mai costisitoare și mai acerbe din SUA. Echipa de campanie a lui Ramaswamy a difuzat un spot publicitar în care mama lui Acton o numea mincinoasă.

Mama lui Acton a pierdut custodia acesteia după ce soțul ei, tatăl vitreg al lui Acton, a fost pus sub acuzare pentru că a violat-o pe Acton când ea avea 12 ani.

Spotul a stârnit reacții negative din partea politicienilor ambelor partide, care l-au îndemnat pe Ramaswamy să-l retragă și să-și ceară scuze. Însă Trump și JD Vance, vicepreședintele, au susținut spotul publicitar de un minut al lui Ramaswamy, pentru difuzarea căruia campania a declarat că va cheltui 4 milioane de dolari. Spotul a fost în cele din urmă retras săptămâna trecută.

Când Acton a urcat pe scenă la petrecerea de victorie, a ridicat ambii pumni în aer, apoi a format o inimă cu mâinile. „Sunt onorată să fiu următorul guvernator al statului Ohio”, a spus ea.

„Întreaga campanie a fost o mișcare a poporului și pentru popor. Această victorie este pentru fiecare locuitor al statului Ohio care și-a dorit din nou funcționari publici care să rezolve problemele în loc să le creeze și care să nu confunde bunătatea cu slăbiciunea.”

Acton a afirmat că actuala cursă electorală a fost „dură”, dar că această campanie s-a încheiat. „Ohio a ales unitatea și decența în locul divizării și urii”, a spus ea. „Vindecarea începe astăzi.”