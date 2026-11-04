„Mişcarea MAGA s-a prăbuşit la ea acasă. Americanii nu au putut fi păcăliţi. Trump va rămâne în fruntea Americii doar în calitate de «raţă şchioapă»!”, a scris fostul președinte al României.

Traian Băsescu a amintit și de o postare anterioară, publicată pe 13 aprilie, cu titlul „Trump va pleca, America rămâne!”, afirmând că predicția sa se va adeveri.

„Pe 13 aprilie postam cu titlul «Trump va pleca, America rămâne!» Aşa va fi!”, a transmis Traian Băsescu.

În urma încheierii votului de la jumătatea mandatului în Statele Unite, democrații preiau controlul deplin asupra Congresului, grație victoriilor obținute în state cu tradiție republicană puternică. Rezultatele îl afectează direct și pe Donald Trump.

Cum au reacționat oficiali din mai multe state

Premierul spaniol Pedro Sanchez a declarat că rezultatul reprezintă un semn că valul extremei drepte de pe ambele maluri ale Atlanticului „se prăbușește”. Alegătorii americani au respins politici care „nu fac decât să sărăcească populația”, precum și ura, sexismul și negarea schimbărilor climatice, a afirmat acesta, potrivit Sky News.

Între timp, președintele Africii de Sud, Cyril Ramaphosa, a spus că rezultatele vor „deschide o nouă eră în relațiile internaționale”. „Poporul american și-a făcut auzită vocea”, a declarat Ramaphosa.

Premierul Norvegiei, Jonas Gahr Støre, a descris rezultatul drept „un semnal politic puternic privind posibilitatea unei schimbări de direcție în rândul alegătorilor americani”.

„În politica americană încep să se facă auzite voci care sunt mai apropiate de noi decât pozițiile susținute de președinte și de administrația sa”, a spus acesta.

Iar președintele Parlamentului iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf, a scris pe X că rezultatul arată că cetățenii americani votează „NU RĂZBOIULUI”.

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