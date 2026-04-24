Este vorba despre informația neconfirmată că Sorin Grindeanu ar lua în calcul ca PSD să meargă la Curtea Constituțională a României, pentru a cere CCR să-l oblige pe Ilie Bolojan să treacă printr-un vot de încredere în Parlament dacă nu se ajunge la o rezolvare a situației.

În replică, președintele României nu a vrut să confirme sau să infirme aceste detalii, însă a ținut să sublinieze faptul că avem de-a face cu o situație cu care judecătorii Curții Constituționale nu s-au mai confruntat până acum.

”Nu pot să confirm sau să infirm, însă din lunga noastră experiență cu guverne care au fost contestate, Curtea Constituțională s-a pronunțat pe multe lucruri, dar nu s-a pronunțat pe ce se întâmplă în situația, eventual, în care la sfârșitul celor 45 de zile, Guvernul rămâne așa sau se face o rocadă între miniștrii ăștia. Și există în spațiul public această preocupare sau chiar intenție de a cere Curții Constitui Constituționale să se pronunțe în avans, astfel încât dacă se ajunge la această so situație să existe o soluție constituțională.”, a spus președintele.

Emil Boc: Guvernul nu cade automat dacă PSD pleacă de la guvernare

În urmă cu câteva zile, Emil Boc a declarat că guvernul Bolojan nu cade automat dacă PSD pleacă de la guvernare. În opinia sa, mecanismele constituționale sunt clare, iar orice majoritate care vrea să dea jos un guvern trebuie să fie pregătită să și pună altul în loc.

Acest aspect a fost subliniat și de Petre Lăzăroiu, fost judecător al Curții Constituționale: ”Faptul că nu se duce în Parlament nu are nicio sancțiune. Rotește miniștri. Numește un interimar și după 45 de zile îi rotește. E posibil să stea și un an, doi”.﻿

În schimb, președintele PSD, Sorin Grindeanu, afirmă că, dacă miniștrii interimari care vor fi numiți în locul demisionarilor PSD nu vor obține un vot majoritar de susținere în Parlament, atunci acel Guvern ”se consideră picat”.