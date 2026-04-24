Cele șapte locuri libere au fost preluate de miniștrii PNL, UDMR și USR, care le vor conduce din postura de interimari. Și aceste propuneri au fost trimise la Palatul Cotroceni, unde așteaptă semnătura președintelui. În paralel, PSD vorbește despre un premier tehnocrat și se pregătește să depună moțiunea de cenzură.

„Sunt foarte multe scenarii”, spune, din Cipru, președintele Nicușor Dan, care apreciază că tonul discuțiilor... s-a mai calmat.

După ce au lăsat locul secretarilor de stat la ședința de Guvern, cei șapte miniștri PSD și-au semnat demisiile la prânz. La o oră distanță, premierul Ilie Bolojan le-a găsit repede înlocuitori.

Cătălin Predoiu preia atribuțiile de la Justiție. De ministerul Muncii se va ocupa Dragoș Pîslaru. Sănătatea ajunge pe mâna lui Cseke Attila, Transporturile vor fi conduse de Radu Miruță, Agricultura merge la Tanczos Barna.

Ilie Bolojan, premierul României: „La Ministerul Energiei, Ilie Bolojan. Voi prelua acest portofoliu având în vedere că zona de energie este una dintre problemele noastre importante”.

Portofoliul de vicepremier lăsat liber de Marian Neacșu îi revine Oanei Gheorghiu. Secretarul General al Guvernului, Radu Oprea, a anunțat că va pleca și el, după ce demisiile miniștrilor PSD vor fi publicate în Monitorul Oficial.

Ilie Bolojan: „Le mulțumesc pentru colaborarea pe care am avut-o în aceste 10 luni, pentru că toate lucrurile care au fost realizate, cele bune și poate și cele care nu au fost atât de reușite, sunt un rezultat de echipă”.

Reporter: „Sunteți încrezător că vă veți întoarce în curând în funcția de ministru?”

Ciprian Șerban, ministru demisionar al Transporturilor: „O să vedem ce se va întâmpla în viitorul apropiat. Cred că PSD-ul a ajutat și a colaborat bine cu premierul”.

A fost al doilea pas făcut de PSD, după ce la începutul săptămânii liderii partidului au votat retragerea sprijinului politic acordat lui Ilie Bolojan.

Reporter: „A fost PSD o frână de mână pentru premierul Ilie Bolojan?”

Marian Neacșu, vicepremier demisionar: „Nici discuție! S-a dovedit până acuma că de fiecare dată PSD a guvernat foarte bine”.

Fost judecător CCR: Curtea nu dă consultații

Acum, Sorin Grindeanu are în plan să ceară lămuriri de la Curtea Constituțională. Și-ar dori ca judecătorii să decidă dacă premierul Ilie Bolojan trebuie să vină în Parlament pentru a cere un vot de aprobare, în următoarele 45 de zile, pentru miniștrii interimari.

Augustin Zegrean, fost judecător CCR: „CCR nu dă consultații în nicio situație. Nu e obligatoriu să stea 45 de zile, dimpotrivă el trebuie să meargă cât mai repede. Constituția se referă la oameni întregi la cap și care-și fac treaba, nu care nu-și fac treaba. În Constituție nu cauți motive cum să nu-ți faci treaba, cauți soluții cum să-ți faci treaba”.

Corespondent Știrile Pro TV: „În același timp, PSD lansează pe piață ideea susținerii unui premier tehnocrat, pe modelul Mugur Isărescu, care a fost prim-ministru în perioada decembrie 1999-decembrie 2000, numit atunci tot în contextul unei situații politice și economice dificile. Însă, îi lasă pe liberali să vină cu numele. Iar pentru a se ajunge la această variantă, social-democrații ar fi început deja să redacteze textul moțiunii de cenzură împotriva premierului Bolojan, pe care ar avea în plan să-l depună miercurea viitoare în Parlament”.

Președintele Nicușor Dan ar putea propune un premier doar dacă partidele nu ajung la un acord. Liberalii nu cedează și-l susțin în continuare pe Ilie Bolojan. Mai mult, recunosc că au început negocierile cu opoziția pentru a bloca moțiunea de cenzură a PSD. De altfel, Mircea Abrudean îl contrazice pe colegul Hubert Thuma, care vrea o împăcare de ultim moment cu PSD.

Mircea Abrudean (PNL), președintele Senatului: „Nu mai văd să existe vreo șansă de reconciliere. Nu cred că există parlamentar PNL indiferent de posibile tensiuni, facțiuni și alte lucruri din ultima perioadă care să voteze o moțiune împotriva propriului președinte de partid”.

Prima reacție a lui Nicușor Dan după demisiile miniștrilor PSD

Din Cipru, acolo unde participă la reuniunea informală a Consiliului European, președintele Nicușor Dan a declarat că nu comentează acțiunile partidelor și că vrea să își păstreze statutul de mediator.

Nicușor Dan, președintele României: „Sunt foarte multe scenarii și nu vreau să intrăm în ele. Dar apreciez că, cel puțin din ce am perceput eu, tonul discuțiilor s-a mai calmat. România păstrează direcția europeană. Instituțiile funcționează și, într-o formă sau alta, România își va continua drumul pe care s-a angajat”.

Deocamdată, următorul pas e ca președintele Nicușor Dan să emită decretele de numire a noilor miniștri interimari, de îndată ce propunerile ajung în mod oficial la Cotroceni.

Corespondent Știrile Pro TV: „Propunerile pentru interimari ajung la Nicușor Dan împreună cu demisiile din PSD. Ne așteptăm ca interimarii să preia activitatea de săptămâna viitoare, după ce președintele va semna decretele. Între timp, Bolojan le-a cerut să colaboreze, să țină ședințe, astfel încât România să nu piardă banii din programele europene”.

Până acum, patru partide și-au anunțat intenția de a depune moțiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan: PSD, AUR, Grupul Pace Întâi România și SOS România.

Potrivit legii, parlamentarii pot semna o singură moțiune în timpul unei sesiuni, prin urmare trebuie să cadă de acord pe care o susțin.