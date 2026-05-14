Majorările se vor face din propriul lor buget de venituri şi cheltuieli.

„Este vorba despre 47 de companii din subordinea unităţilor administrativ-teritoriale, în principal ar fi vorba despre apă canal, salubritate, transport, acestea sunt companiile pentru care memorandumul a aprobat o serie de măsuri. Este vorba de 47 de companii care sunt pe profit, nu discutăm despre companii care au pierderi. Numai companii care au o activitate foarte bună şi sunt pe profit. Pentru ele, guvernul a acceptat ca, din propriul lor buget de venituri şi cheltuieli, să fie inclus în propriul lor buget de venituri şi cheltuieli o majorare salarială, cu rata inflaţiei, pentru salariaţi”, a anunţat purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu.

Ea a precizat că, de asemenea, s-a mai acceptat ocuparea unor posturi vacante, pentru că unele dintre ele nu mai puteau funcţiona, având în vedere că plecaseră foarte mulţi angajaţi, sau crearea unor posturi noi, atunci când apăreau activităţi suplimentare.

„De exemplu, dacă ai cumpărat autobuze, îţi trebuie şoferi. Că dacă nu angajezi şoferi, degeaba ai cumpărat autobuze. Deci, atunci când au apărut activităţi noi în interiorul companiilor respective, toate pe profit, repet, ei îşi vor putea angaja oameni pentru acele posturi. Dacă au mari probleme cu posturile vacante, se aprobă ocuparea unor posturi vacante şi guvernul a acceptat că aceste companii, din propriul lor buget de venituri şi cheltuieli, toate companii pe profit, să acorde 6,5% majorare, pentru salariat, rata inflaţiei”, a mai spus Dogioiu.

Ea a mai spus că este vorba de 43 de operatori pentru care s-au acceptat majorările salariale, în valoare totală de 83,1 milioane de lei.

„66,4 milioane de lei pentru posturile vacante la 33 de operatori şi 18,3 milioane de lei cheltuieli aferente pentru posturi total nou înfiinţate. Pentru 47 s-a decis în total. Unii n-au cerut şi majorări, unii au cerut doar posturi. Deci nu toată lumea a cerut şi majorări”, a menţionat Ioana Dogioiu.