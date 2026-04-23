El a precizat că, cel puțin, din ce a perceput, tonul discuțiilor s-a mai calmat puțin și a anunțat că se va întâmpla ceva săptămâna viitoare, cu participarea sa.

Președintele Nicușor Dan a declarat, în Cipru, că nu a primit încă demisiile miniștrilor PSD. „Nu, în mod oficial nu. Bineînțeles că știu ce s-a întâmplat azi, le așteptăm și decidem”, a spus el. Întrebat dacă o moțiune de cenzură PSD ar ajuta sau ar escalada și mai mult criza, șeful statului a refuzat să răspundă. „Eu sunt mediator, nu vreau să mă pronunț pe acțiunile fiecăruia dintre partide. Orice aș spune ar fi părtinitor pentru unul sau pentru celălalt”, a subliniat șeful statului.

Președintele a fost întrebat și despre anunțul PNL că nu va mai face parte dintr-un guvern cu PSD. „Sunt foarte multe scenarii și nu vreau să intrăm în ele. (..) Cel puțin, ce am perceput eu, tonul discuțiilor s-a mai calmat puțin”, a spus el.

Nicușor Dan nu a vrut să răspundă nici la întrebarea dacă premierul Ilie Bolojan a performat sau nu în funcție. „Dacă v-aș da un răspuns, m-aș plasa într-o parte sau în alta și vreau să îmi păstrez statutul de mediator”, a afirmat el.

El a menționat că le va spune liderilor europeni ce a spus și cetățenilor români, și anume că „România păstrează direcția europeană, că avem patru partide pro-occidentale care doresc să păstreze asta, că pentru noi SAFE, OCDE și PNRR sunt extrem de importante și pe astea există consens”.

„Instituțiile funcționează și, într-o formă sau alta, România își va continua pe drumul la care s-au angajat”, a precizat președintele.

Nicușor Dan a anunțat că „sigur, se va întâmpla ceva săptămâna viitoare, cu participarea sa”. „O să vă anunț”, a adăugat el.