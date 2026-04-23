Decizia PSD de a-și retrage miniștrii din Guvern ridică o creează nu doar o criză politică, ci și o posibilă criză constituțională. Astfel, dacă nu s-ar ajunge la o soluție politică a conflictului PSD-Ilie Bolojan, Sorin Grindeanu ia în calcul ca formațiunea sa să meargă la Curtea Constituțională a României, explică surse politice pentru Știrile ProTV. Scopul acestei demer ar fi acela de a stabili dacă executivul mai are legitimitate după pierderea sprijinului partidului principal din coaliție.

Mai exact, PSD încearcă să obțină o clarificare din partea CCR care să arate dacă decizia de a-și retrage miniștrii înseamnă că guvernul Bolojan nu mai are susținerea necesară pentru a continua forma actuală.

Emil Boc: Guvernul nu cade automat dacă dacă PSD pleacă de la guvernare

În urmă cu câteva zile, Emil Boc a declarat că guvernul Bolojan nu cade automat dacă PSD pleacă de la guvernare. În opinia sa, mecanismele constituționale sunt clare, iar orice majoritate care vrea să dea jos un guvern trebuie să fie pregătită să și pună altul în loc.

Fostul premier Emil Boc spune că, după ce PSD își va retrage miniștrii, Guvernul va funcționa în continuare, fără blocaj, deoarece - spune el - Constituția are soluții clare.

Liberalul Emil Boc este unul dintre cei mai vechi politicieni români, fost premier al României în două rânduri și primar al Clujului. A trecut personal printr-o situație similară celei de acum — în 2009 — și cunoaște din interior mecanismele constituționale.

Primul scenariu descris de Emil Boc este cel mai simplu: conform Constituției, premierul Bolojan are la dispoziție 45 de zile în care poate numi alți membri ai guvernului în locul miniștrilor PSD care vor pleca, fără să fie nevoie de aprobarea Parlamentului.

„În condițiile în care partenerii de la PSD își mențin opțiunea de a ieși de la guvernare, timp de 45 de zile, premierul Bolojan are posibilitatea să desemneze din rândul membrilor guvernului alți miniștri pentru a ocupa portofoliile. Am avut și eu o asemenea situație în 2009", a declarat Emil Boc.

Practic, în această perioadă, ministerele rămase fără titular pot fi preluate temporar de alți membri ai cabinetului, fără o criză formală. Este un mecanism de urgență prevăzut de Constituție tocmai pentru astfel de situații.

Ce se întâmplă după cele 45 de zile

Dacă în cele 45 de zile nu se rezolvă situația, premierul merge în fața Parlamentului cu o propunere de schimbare a compoziției politice a guvernului — adică înlocuirea miniștrilor PSD cu miniștri din PNL sau cu tehnocrați.

„După 45 de zile, te duci în fața Parlamentului cu schimbarea compoziției politice, propunând alți membri în locul miniștrilor PSD, fie din PNL, fie tehnocrați. Își asumă politic premierul împreună cu Partidul Național Liberal și cu ceilalți parteneri de guvernare", a explicat Boc.

Dacă Parlamentul aprobă această schimbare, guvernul continuă să funcționeze în noua formulă. Dacă nu o aprobă, situația devine și mai interesantă. Un Guvern cu o compoziție politică nouă, respinsă de Parlament, ar putea funcționa

Dacă Parlamentul respinge schimbarea compoziției politice a guvernului, acel guvern nu cade automat, susține Emil Boc, fost premier al României.

„Dacă schimbarea compoziției politice este aprobată de Parlament, lucrurile merg mai departe. Dacă nu este aprobată de Parlament, acest guvern rămâne în continuare cu puteri depline", a subliniat el.

Cu alte cuvinte, dacă opoziția nu are o alternativă clară și o majoritate care să susțină un nou cabinet, guvernul actual ar putea continua să funcționeze.

Acest aspect a fost subliniat și de Petre Lăzăroiu, fost judecător al Curții Constituționale: ”Faptul că nu se duce în Parlament, nu are nicio sancțiune. Rotește miniștri. Numește un interimar și după 45 de zile îi rotește. E posibil să stea și un an, doi”.﻿