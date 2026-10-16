Ar urma să pună în practică inclusiv măsuri propuse de Ilie Bolojan, precum atragerea investitorilor privați în companiile de stat. Iar unele schimbări i-ar putea afecta direct pe români. După ce impozitele pe locuințe au crescut deja în ianuarie, Guvernul propune acum să le calculeze după valoarea de piață, ceea ce ar putea aduce noi majorări, mai ales în zonele considerate scumpe.

Pe hârtie, viitorul Guvern promite pensii mai mari, ajutoare sociale și schimbări de taxe. Dacă va primi votul Parlamentului, guvernul cu cei 12 miniștri PSD și șase independenți vor pune măsurile în practică.

Impozitele pe locuințe ar urma să fie calculate după valoarea de piață. Asta înseamnă că proprietarii apartamentelor din zonele scumpe ar putea plăti mai mult decât cei care au locuințe asemănătoare în cartiere mai ieftine. Și asta după ce, din luna ianuarie a acestui an, românii plătesc impozite mai mari pe proprietăți.

Măsura trebuia aplicată încă de acum câțiva ani, dar a fost amânată în repetate rânduri, spun economiștii, și este jalon în PNRR.

Dragoș Cabat, analist economic CFA România: „Așa ar trebui să fie în mod normal – un sistem progresiv, așa e și în UE. Pentru prima locuință este un procent mai mic, chiar zero, iar pentru următoarele locuințe un procent mult mai mare și, bineînțeles, cât de mare este locuința”.

Christian Năsulea, profesor de economie la UNIBUC: „Trebuie să avem o grilă, niște calcule, să știm care e valoarea de piață. Adică, dacă o proprietate a fost tranzacționată relativ recent, avem o valoare de referință, dar altfel, pentru majoritatea proprietăților, avem nevoie de niște evaluări. Să fim transparenți, corecți”.

Companiile de stat cu pierderi ar putea fi restructurate, deschise investitorilor sau lichidate. Programul permite și listarea unor pachete minoritare de acțiuni la companii de stat, măsură asemănătoare cu cea susținută de Ilie Bolojan și criticată de PSD. Social-democrații spun că se opun vânzării companiilor profitabile, precum Hidroelectrica și Romgaz, dar acceptă investitori în cele cu pierderi.

Pensii și salarii mai mari, doar dacă vor fi bani la buget

Programul promite și bani în plus pentru români. Numai că multe dintre măsuri depind de câți bani va avea statul la dispoziție. Din 2027, pensiile ar urma să crească. Nu știm deocamdată cu cât. Procentul nu apare în programul de guvernare, iar majorarea depinde de buget și de reducerea deficitului.

Salariul minim va fi revizuit în fiecare an. Pentru bugetari, Guvernul promite o nouă lege a salarizării, care să fie gata în 2027. Accentul va fi pus pe corectarea diferențelor dintre salarii și pe revizuirea sporurilor, nu pe creșteri pentru toată lumea. Sunt promise ajutoare și pentru cei afectați de scumpiri și de facturile mari la energie. Vorbim despre familii cu venituri mici, părinți singuri, familii cu cel puțin trei copii și persoane cu dizabilități.

Părinții care se întorc mai devreme la serviciu ar putea păstra indemnizația de creștere a copilului încă șase luni, dacă revin când copilul are între șase luni și un an, sau încă trei luni, dacă revin după ce copilul împlinește un an.

Elevii ar putea primi burse sociale și în vacanțe, dacă sunt bani. Sunt prevăzute și vouchere europene pentru 500.000 de copii anual, pentru rechizite, haine și alte nevoi.

Fermierii afectați de seceta din 2025 ar putea primi până la 200 de euro pe hectar. Din 2027, însă, 3% din subvențiile directe ar urma să fie reținute pentru asigurarea împotriva secetei.

Deocamdată, totul este pe hârtie. Luni și marți dimineață sunt audierile miniștrilor, iar marți, de la ora 14, votul de învestire.