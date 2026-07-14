Potrivit sursei citate, partidul spune că nu va mai face niciun ”compromis” politic care ar putea afecta electoratul propriu sau societatea românească.

„PSD este în opoziție și va acționa ca un partid de opoziție. Nu va mai accepta niciun compromis politic care afectează electoratul PSD și societatea românească în ansamblul ei", afirmă social-democrații, care au făcut parte din Guvernul Bolojan până în luna mai, când au inițiat o moțiune de cenzură împreună cu partidul AUR.

Recent, vicepremierul interimar Oana Gheorghiu a declarat că fosta coaliție guvernamentală, din care a făcut parte și PSD, ”s-a rupt când am început să discutăm clar despre numirile în Consiliul de Administraţie, despre pierderile din aceste companii, despre găurile negre".

Acum, PSD precizează că rămâne deschis dialogului pentru formarea rapidă a unui guvern funcțional, dar fără să mai ofere sprijin ”necondiționat” acțiunilor executivului actual.

„Vom rămâne deschiși dialogului pentru instalarea cât mai rapidă a unui guvern funcțional, în interesul României. Dar nu vom mai susține necondiționat niciuna dintre acțiunile actualului guvern demis", se precizează în document.

Nu vor mai fi acceptate legile trimise „în ultimul moment”

De asemenea, PSD anunță că nu va mai vota acte normative depuse în grabă, fără timp suficient pentru dezbaterea parlamentară.

„Nu vom accepta improvizațiile legislative! Nu vom adopta nicio lege trimisă de Guvern în ultimul moment, fără a lăsa Parlamentului o perioadă rezonabilă de dezbatere reală. Pentru salvarea banilor europeni, Guvernul are obligația să nu-și mai încalce propriile termene și să elaboreze în timp util proiectele de lege, pentru a permite dezbaterea parlamentară și consultarea reală cu partenerii sociali", transmite partidul condus de Sorin Grindeanu.

PSD cere respectarea amendamentelor care vor fi impuse de ... PSD

Partidul avertizează și că nu va vota legi în care propunerile sale nu sunt luate în considerare, transferând astfel responsabilitatea găsirii unei majorități parlamentare către Guvern.

„Nu vom vota legi în care nu se ține cont de amendamentele sau observațiile PSD! Este în sarcina Guvernului să-și caute majoritatea pentru a-și trece proiectele prin Parlament. Iar dacă va avea nevoie de votul PSD, va trebui să accepte condițiile puse de PSD pentru protejarea intereselor naționale și ale cetățenilor români", se arată în comunicat.

Partidul susține că a fost ”constructiv” când a fost vorba de fondurile europene

Deși critică atitudinea premierului demis, PSD susține că a avut, până acum, o abordare ”constructivă” atunci când a fost vorba despre actele normative necesare pentru accesarea banilor europeni.

„În pofida atitudinii conflictuale a premierului demis, PSD a manifestat tot timpul o atitudine constructivă pentru adoptarea actelor normative necesare absorbției banilor europeni. Suntem pregătiți să votăm pentru fiecare euro cuvenit României, dar vom verifica la sânge fiecare prevedere propusă de Guvern, pentru a nu fi afectate interesele cetățenilor români", se precizează în document.

Partidul mai avertizează asupra riscului ca, sub pretextul protejării fondurilor din PNRR sau din mecanismul SAFE, guvernul demis să introducă în proiectele de lege prevederi care servesc mai degrabă interese de partid decât interesul național.

„Nu vom permite guvernului demis ca, în numele «salvării banilor europeni» din PNRR sau SAFE, să strecoare în proiectele de lege prevederi care servesc doar propriilor interese de partid, fără nicio legătură cu interesul național", transmite PSD.

Trei categorii de legi pe care PSD nu le va vota

Comunicatul se încheie cu trei exemple de proiecte legislative pe care PSD anunță deja că nu le va susține în Parlament.

Primul vizează legea salarizării, pe care PSD o consideră croită după o „viziune politică îngustă” a premierului demis - deși acest proiect a fost elaborat când PSD era în Guvern: „Nu vom vota o Lege a salarizării, croită după viziunea politică îngustă a actualului premier demis, care, în loc să rezolve dezechilibrul din sistemul bugetar, ar putea aduce mai multă inechitate în societatea românească."

Al doilea punct se referă la o eventuală lege a integrității pentru funcțiile publice, pe care PSD o leagă de USR și, indirect, de problemele de integritate ale lui Dominic Fritz: „Nu vom vota o Lege a integrității pentru funcțiile publice, prin care incompatibilii din USR urmăresc să îngrădească instituțiile care au demascat problemele de integritate de la vârful propriului partid."

Al treilea vizează posibila vânzare a unor companii strategice ale statului: „Nu vom vota niciun act normativ care să permită vânzarea companiilor strategice ale României, la prețuri de nimic, pe liste scurte, stabilite în secret, fără consultare publică și fără niciun beneficiu pentru țara noastră."