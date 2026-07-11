Decontul va fi posibil chiar dacă racordarea la utilități sau amenajările exterioare nu sunt încă finalizate, iar legea reprezintă o măsură esențială pentru absorbția fondurilor europene înainte de termenul limită de 31 august 2026.

„Am promovat legea privind recepția pentru lucrări esențiale, care ne va ajuta foarte mult în implementarea proiectelor prin PNRR. Legea este la promulgare la președinte. Este o lege pe care am dezbătut-o foarte mult cu Comisia Europeană, dar avem acceptul lor”, a declarat Cseke Attila pentru AGERPRES.

Problema racordării la utilități, principala piedică

Ministrul a explicat că principala problemă pentru numeroase investiții este legată de racordarea la utilitățile publice, în special la energia electrică, unde atât durata execuției, cât și costurile pot pune în pericol respectarea termenelor asumate prin proiectele europene.

„Problema care apare la anumite investiții este racordarea la utilitățile publice, în principal racordarea la energia electrică. Este o problemă nu doar de costuri, ci mai ales de timpul necesar realizării acestor lucrări”, a precizat ministrul interimar.

Cum funcționează noua reglementare

Noua lege permite recepționarea investițiilor ca lucrări esențiale, cu excepția amenajărilor exterioare și a racordării la rețeaua electrică, urmând ca aceste componente să fie finalizate în termen de 120 de zile. „Pe baza acestei recepții a lucrărilor esențiale, Comisia Europeană va putea deconta fondurile europene pentru România”, a spus el.

Măsura va fi aplicată în special proiectelor din educație și dezvoltare, unde există riscul blocării investițiilor din cauza întârzierilor la racordarea la utilități. În cazul reabilitărilor de școli, recepția lucrărilor esențiale va putea permite decontarea a aproximativ 95% din valoarea proiectelor, restul de 5%, reprezentând lucrări mai puțin importante, urmând să fie efectuate în 120 de zile.

560 de milioane de euro, absorbția estimată

„Din simulările noastre, pentru domeniul educației și pe dezvoltare rezultă că putem absorbi aproximativ 560 de milioane de euro pe baza acestei legi. Dar mai sunt și alte domenii, unde încă nu am simulări”, a precizat Cseke Attila.

Legea a fost adoptată de Parlament și transmisă pentru promulgare la sfârșitul lunii iunie.