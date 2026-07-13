Siegfried Mureșan, propus premier de PNL-USR-UDMR, a explicat ”de ce nu avem încredere să dăm guvernarea pe mâna PSD acum”

Stiri Politice
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Siegfried muresan inquam photos george calin
Inquam Photos / George Calin

Siegfried Mureşan, propus de PNL, USR şi UDMR pentru funcţia de premier, a explicat de ce liberalii nu mai au încredere ''să dea acum guvernarea pe mâna PSD'', ''cu promisiunea că o vor ceda ulterior''.

autor
Cristian Matei

”De ce nu avem încredere să dăm guvernarea pe mâna PSD acum, cu promisiunea că o vor ceda ulterior: PSD şi Sorin Grindeanu au demonstrat în precedenta situaţie că nu respectă astfel de angajamente politice, deşi Partidul Naţional Liberal le-a respectat. PNL a cedat PSD guvernarea în 2023, aşa cum prevedea angajamentul din 2021. Pe de altă parte, PSD a încălcat, în luna mai, noul angajament cu PNL, USR şi UDMR, care prevedea că pesediştii vor prelua conducerea guvernării în 2027. Cu un an mai înainte de termenul prevăzut, PSD a susţinut şi votat demiterea premierului PNL, cu voturile AUR”, a scris el pe Facebook.

Totodată, acesta a arătat că PSD nu şi-a luat niciun angajament că va continua măsurile de reformă şi modernizare pe care le-a început Guvernul Bolojan şi care sunt absolut necesare atât pentru a atrage fondurile rămase din PNRR, cât şi pentru a aduce România la o creştere economică sustenabilă.

”Guvernul Bolojan, Partidul Naţional Liberal şi partenerii noştri din USR şi UDMR au demonstrat că au soluţii la problemele actuale: au accelerat absorbţia fondurilor europene, au redus deficitul şi, problema cea mai urgentă, au deblocat PNRR. Ca atare, un Guvern PNL, USR şi UDMR este singura garanţie acum că ducem la bun sfârşit PNRR - care trebuie închis până la finalul verii - şi că nu pierdem fondurile europene rămase”, a mai afirmat Siegfried Mureşan.

Mesajul lui Mureșan vine la scurt timp după ce președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat că discuțiile care au avut loc luni, 13 iulie, la Palatul Cotroceni, cu liderii PSD, PNL, USR și UDMR nu au ajuns la niciun rezultat pentru deblocarea crizei politice.

De altfel, el a recunoscut, în acest context, faptul că  varianta alegerilor anticipate "e un scenariu pe care nu poţi să-l excluzi niciodată”, precizând că acest scenariu ”e pe masă.

Nu în ultimul rând, potrivit unor surse din Partidul Național Liberal, inclusiv liderii PNL, USR și UDMR sunt de părere că scenariul organizării alegerilor parlamentare anticipate nu mai poate fi exclus.

Criză politică în România. Sorin Grindeanu, după discuția de la Cotroceni cu PNL și USR: ”Nu s-a degajat o soluție”

Sursa: StirilePROTV

Etichete: PNL, PSD, Siegfried Mureşan, guvern,

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