„Tot PSD-ul a devenit unealta lui Nicuşor Dan sau a celor care sunt în spatele lui Nicuşor Dan”, a afirmat Liviu Dragnea într-un podcast, potrivit News.ro.

Fostul lider PSD a arătat că ”nu are niciun fel de putere Grindeanu de a avea un punct de vedere propriu”.

„El, şi nu numai el, cei câţiva care au capturat partidul, se gândesc doar la propria supravieţuire, şi la libertate şi a putea beneficia, mă rog, de ceea ce au putut să economisească în aceşti ani, nu ştiu cât, sute, milioane, foarte bine, dacă i-au făcut corect”, a adăugat Liviu Dragnea.

El a afirmat că liderii actuali ai PSD, inclusiv Sorin Grindeanu, ar risca să piardă sprijinul politic dacă nu ar mai fi considerați utili de către Nicușor Dan sau de cei pe care, potrivit lui, acesta îi reprezintă.

„Dar ei înţeleg un lucru clar, că dacă de mâine, Grindeanu şi cei din conducere nu mai au o valoare de întrebuinţare pentru Nicuşor Dan - eu spun Nicuşor Dan, ca să nu mai zic că e Gigel sau Ionel în spatele lui, el e exponentul, despre el vorbim - nu mai au niciun fel de protecţie, pentru că nu mai contează”, a mai precizat fostul preşedinte al PSD.