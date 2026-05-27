Economiștii atrag atenția că statul pierde astfel bani care ar fi intrat în buget, dar și transparență. Proiectul, a trecut cu voturile PSD și AUR în timp ce PNL și USR au fost împotrivă.

Proiectul de lege adoptat îi interzice statului să își reducă participațiile în companii precum Hidroelectrica, Romgaz, Transgaz sau Aeroporturi București și suspendă inclusiv toate procedurile de vânzare aflate deja în derulare. Cu alte cuvinte, orice privatizare parțială sau listare la bursă bazată pe vânzarea unor pachete de acțiuni ale statului este blocată până la finalul lui 2027.

Bogdan Ivan, fost ministru al Energiei: „Proiectul de lege reprezintă o normalitate prin care până la 31 decembrie 2027 se blochează vânzarea de pachete ale companiilor strategice de stat în forma propusă de vicepremierul Oana Gheorghiu”.

Mai simplu, dacă statul are acțiuni într-o companie, nu le mai poate vinde.

Totuși, legea are și câteva excepții. Interdicția nu se aplică firmelor care au pierderi timp de cinci ani consecutiv, companiilor aflate în insolvență sau participațiilor foarte mici, de sub cinci milioane de lei. În plus, companiile pot în continuare să atragă bani prin emiterea de acțiuni noi, atât timp cât statul nu își vinde propriile pachete.

Cei de la PNL și USR critică votul PSD și AUR și spun că legea nu protejează interesul național, ci păstrează controlul politic asupra companiilor de stat.

Robert Sighiartău, deputat PNL: „Spun ei că vor să protejeze interesul național al României și blochează vânzarea pachetelor minoritare din companiile de stat. Din cele 1.200 de companii, foarte multe sunt pe pierdere de zeci de ani”.

Corespondent PRO TV: „O companie este împărțită în acțiuni, adică mici bucăți de proprietate. Dacă statul deține 100% dintr-o companie și vinde 10%, asta nu înseamnă automat că pierde controlul. Statul poate rămâne acționar majoritar și poate continua să ia deciziile importante. Diferența este că apar investitori privați care aduc bani în companie. În plus, atunci când companii mari se listează, cresc investițiile și intră bani în economie. Așa cum s-a întâmplat atunci când Hidroelectrica s-a listat la Bursa de Valori București”.

În plus, economiștii spun că listarea înseamnă și mai multă transparență.

Adrian Codirlașu, președintele CFA România: „În primul rând, intră investitori noi care pot supraveghea mai atent modul în care sunt administrați banii companiei. În al doilea rând, statul obține bani, mai ales într-o perioadă în care România are deficite mari și se împrumută la costuri foarte ridicate”.

Mai mult, specialiștii avertizează că România și-a asumat prin PNRR listarea unor companii de stat și că amânarea acestor procese pune în pericol fonduri europene importante. Legea merge acum la președintele României pentru promulgare. Șeful statului poate să o semneze ori să o întoarcă în Parlament pentru reexaminare.