Procesul se află în faza de recurs, depus de Dominic Fritz împotriva unei decizii a Curţii de Apel Timişoara din 10 februarie 2026, instanţă care a confirmat raportul întocmit de Agenţia Naţională de Integritate prin care primarul a fost declarat în conflict de interese.

În iulie 2024, ANI a anunţat că Dominic Fritz s-a aflat în conflict de interese administrativ, deoarece edilul a luat, în noiembrie 2020, o decizie în beneficiul unei persoane, care îl împrumutase în campania electorală din acel an cu suma de 25.000 de lei.

Concret, inspectorii de integritate susţin că, în anul 2020, după ce a fost ales primar al Timişoarei, Fritz a aprobat un referat de modificare a unui PUZ, pe care l-a înaintat Consiliului Local spre aprobare. Documentaţia tehnică pentru beneficiarul acestui PUZ a fost realizată de către firma unui arhitect, care era şi consilier local USR şi care l-a împrumutat anterior pe Dominic Fritz cu 25.000 de lei, în campania electorală.

Potrivit unui articol din presa locală, de la care a pornit investigaţia ANI, consilierul local care l-a împrumutat pe Dominic Fritz se numeşte Răzvan-Gabriel Negrişanu, acesta fiind arhitect, director şi acţionar la firma SC RD Sign SRL din Timişoara.

De cealaltă parte, Dominic Fritz susţine că, imediat după ce şi-a început primul mandat de primar, a preluat din mers şi procedurile administrative demarate de predecesorul său, Nicolae Robu, în vederea emiterii/adoptării anumitor acte administrative considerate oportune pentru comunitatea locală, între care se regăsea şi un proiect de PUZ - Planul Urbanistic Zonal "Modificare PUZ aprobat prin HCL 453/21.11.2017" - iniţiat de o firmă.

Cum se apără Dominic Fritz

Fritz spune că fostul primar aprobase deja proiectul în cauză şi lui i s-a recomandat de către funcţionarii publici cu competenţe în materie să confirme (re-semneze) aprobarea dată de fostul primar (în fapt, o aprobare identică).

După ce ANI l-a declarat în conflict de interese, Dominic Fritz a contestat în instanţă raportul inspectorilor de integritate, invocând, în principal, prescripţia răspunderii juridice (administrativă, disciplinară, materială ori de altă natură) care, în mod ipotetic, ar putea fi atrasă ca urmare a conflictului de interese ce îi este imputat, iar în subsidiar a solicitat anularea raportului ANI, ca nelegal.