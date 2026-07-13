Liderul PSD Sorin Grindeanu îi cere premierului demis Ilie Bolojan ”să-şi dea demisia, chiar şi din premier interimar”

"Ne aflăm în situaţia următoare, în care de peste 60 de zile avem un prim-ministru şi un guvern demis, cu un număr record de voturi. Am avut cel puţin două scenarii, până acum, care la unul dintre ele a spus şi public "da" premierul Bolojan şi care într-un final au fost negate prin acţiuni sau prin declaraţii. (...) Această încercare de a pasa responsabilitatea către Parlament nu e una care să fie corectă. În mod normal, responsabilitatea este a Guvernului, nu este a Parlamentului. Dar prin toate acţiunile pe care le-a făcut până acum, de când a fost demis, Ilie Bolojan îmi arată că nu are niciun fel de intenţie să deblocheze situaţia politică. Niciuna, ci doar să continue să ocupe funcţia de premier, chiar dacă are atribuţii restrânse, cât mai mult posibil. De aceea am făcut atenţionările legate de rolul Parlamentului şi al Guvernului în acest subiect", a subliniat preşedintele PSD, potrivit Agerpres.

Liderul PSD susţine că un prim pas pentru deblocarea situaţiei ar fi ca Ilie Bolojan să-şi dea demisia ”chiar” și din funcția de premier interimar.

"Să nu uite că PSD-ul este în opoziţie. Nu e de datoria PSD-ului să treacă legile promovate de Guvern. PSD este în acest moment în opoziţie. La putere sunt alţii. De aceea, dacă ar vrea să deblocheze situaţia, având în vedere tot acest context şi un prim pas pentru deblocare, ar fi să facă un gest prin care să arată românilor că nu se ţine de scaun, un scaun din care a fost alungat. Şi anume să-şi dea demisia, chiar şi din premier interimar. Altfel pare că încearcă în continuare să se ţină, să controleze jocul, să dinamiteze orice scenarii de deblocare şi să dea ordine Parlamentului ce să facă. Un prim gest de bună credinţă ar fi ăsta. Să fie alt premier interimar care să vină, să nu aibă atâta încărcătură politică - dacă tot vorbim de interese care sunt dincolo de partidele politice", a transmis liderul PSD.