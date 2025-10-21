PSD a găsit soluția pentru reforma justiției: înființarea unui grup de lucru. Dă vina pe premier pentru măsura votată de ei

Stiri Politice
21-10-2025 | 21:23
psd
Shutterstock

PSD cere înființarea unui grup de lucru și identifică astfel soluția pentru reformarea justiției în constituirea unei noi comisii pentru alte discuții, potrivit lui Mihai Fifor. Acesta dă vina pe Bolojan pentru eșecul măsurii votate și de PSD.

autor
Cristian Anton

Deputatul social-democrat Mihai Fifor a declarat marţi că PSD va insista ''ferm'' în coaliţie pentru constituirea imediată a unui grup de lucru mixt în ceea ce priveşte pensiile magistraţilor, care să fie format din reprezentanţi ai Guvernului, ai Parlamentului şi ai sistemului judiciar.

''Premierul Bolojan demonstrează din nou că nu înţelege nici regulile democraţiei, nici urgenţa momentului. Nu s-a ajuns astăzi la niciun acord în coaliţie privind modalitatea de a repara eşecul personal al premierului în chestiunea pensiilor magistraţilor. PSD a întrerupt discuţiile în clipa în care Bolojan a refuzat formarea unui grup de lucru care să găsească o soluţie constituţională şi aplicabilă. Exact acest refuz poate sta la baza blocării fondurilor din PNRR, pentru că Bruxelles-ul a constatat deja că reforma a fost făcută prost, unilateral şi fără consultare. Şi, în loc să înveţe din greşeli, premierul repetă acelaşi scenariu. Se încăpăţânează să vină, pe persoană fizică, cu o nouă variantă, pe care să o asume, fără consultarea partenerilor de coaliţie, fără dialog cu magistraţii, fără respect pentru Constituţie. Iar rezultatul va fi, din nou, acelaşi: zero soluţii, zero rezultate, fonduri blocate'', a scris Fifor, pe Facebook.

Potrivit acestuia, România are nevoie de soluţii, nu de ''demonstraţii de forţă'', are nevoie de dialog real - cu magistraţii, cu experţii, cu Parlamentul.

''PSD nu mai poate tolera ca un singur om, orbit de orgoliu, să blocheze un întreg stat. Toată ţara a văzut ce a rezolvat Bolojan până acum: nimic. Doar fonduri europene blocate, tensiuni cu sistemul judiciar şi o economie sufocată de indecizie'', a susţinut fostul ministru Mihai Fifor.

Citește și
Luis Lazarus
Un senator anunță că pleacă din PSD și publică o poză cu Luis Lazarus: ”Am ales să fac parte din Partidul Dreptate și Frăție”

El a evidenţiat că PSD va insista ''ferm'' în coaliţie pentru constituirea imediată a unui grup de lucru mixt. ''România nu-şi mai permite un nou eşec în faţa Comisiei Europene. Nu-şi mai permite ca orgoliul unui om să ţină pe loc întreaga ţară. Premierul trebuie să înţeleagă: dialogul nu este slăbiciune. Este singura cale spre soluţii reale, corecte, în folosul românilor'', a transmis social-democratul.

Siegfried Mureșan: PSD s-a opus mereu reformelor. Dacă un politician vrea să îngroape o temă, propune crearea unui grup de lucru

Liberalii au sesizat și ei că PSD pare să apeleze la cutuma universală a politicii, respectiv înființarea unei comisii dacă vrei să ”scapi” de rezolvarea unei probleme. 

Europarlamentarul PNL Siegfried Mureşan afirmă că, atunci când un politician ”vrea să îngroape o temă”, propune crearea unui grup de lucru şi ”cât mai multă birocraţie”. ”Adevărul este că PSD-ul este partidul care s-a opus mereu reformelor”, adaugă el, atrăgând atenţia că, dacă PSD-ul va continua ”să apere nedreptăţile, va câştiga AUR, nu PSD”.

 

”Dacă un politician vrea să îngroape o temă, propune crearea unui grup de lucru. Propune un grup de lucru cât mai mare, cu cât mai mulţi membri. Apoi propune cât mai multă birocraţie. Totul pentru a nu rezolva problema”, a afirmat Siegfried Mureşan.

Potrivit acestuia, ”adevărul este că PSD-ul este partidul care s-a opus mereu reformelor”.

”Noi ştim că majoritatea oamenilor din România vor reforme, vor modernizare, vor dezvoltare şi vor corectarea nedreptăţilor. Dacă PSD-ul va continua să apere nedreptăţile, va câştiga AUR, nu PSD. Nedreptăţile din societate vor fi sursă de capital politic pentru extremişti, populişti şi toţi cei care vor să dezbine. România nereformată va fi săracă şi dezbinată. Doar România reformată poate fi unită şi puternică”, a afirmat el.

Concesii propuse de PSD pentru reforma în justiție: tăieri mai mici la pensia magistraților și mai mulți ani de tranziție

Sursa: Agerpres, News.ro

Etichete: atac, PSD, comisie, ilie bolojan, Mihai Fifor, reforma justitiei, infiintare,

Dată publicare: 21-10-2025 21:23

Articol recomandat de sport.ro
Maghiarii au reacționat după ce au aflat ce transfer vrea FCSB: ”Ar sparge banca!”
Maghiarii au reacționat după ce au aflat ce transfer vrea FCSB: ”Ar sparge banca!”
Citește și...
Concesii propuse de PSD pentru reforma în justiție: tăieri mai mici la pensia magistraților și mai mulți ani de tranziție
Stiri Politice
Concesii propuse de PSD pentru reforma în justiție: tăieri mai mici la pensia magistraților și mai mulți ani de tranziție

Coaliția de guvernare a discutat marți și despre un nou proiect de lege care să ducă la capăt reforma pensiilor magistraților, după ce Curtea Constituțională a declarat legea neconstituțională.

Un senator anunță că pleacă din PSD și publică o poză cu Luis Lazarus: ”Am ales să fac parte din Partidul Dreptate și Frăție”
Stiri Politice
Un senator anunță că pleacă din PSD și publică o poză cu Luis Lazarus: ”Am ales să fac parte din Partidul Dreptate și Frăție”

Un senator PSD a anunțat, luni, că ”a ales” să facă parte dintr-un nou partid, care se numește Partidul Dreptate și Frăție (PDF).

Noi contre în coaliție pe tema măsurilor fiscale. Mihai Fifor: Singurul care vede
Stiri Politice
Noi contre în coaliție pe tema măsurilor fiscale. Mihai Fifor: Singurul care vede "reforme" e dibaciul cârmaci de la Oradea

Deputatul PSD Mihai Fifor declară, duminică, în contextul mesajelor transmise la Congresul PES din Amsterdam, că Europa merge înainte iar România, aflată în „Bolojan retrograd”, accelerează pe contrasens.

Vasile Dîncu, despre o alianță PSD-AUR care „ține de evoluția vieții politice”
Stiri Politice
Vasile Dîncu, despre o alianță PSD-AUR care „ține de evoluția vieții politice”

Eurodeputatul PSD Vasile Dîncu exclude o alianță PSD-AUR în următorii trei ani, dar nu închide complet această posibilitate după alegerile parlamentare din 2028, considerând că evoluția AUR ca partid va fi decisivă.

Au intrat banii de partide. Câte milioane au încasat din bugetul public PSD, AUR și PNL, cei mai mari beneficiari
Stiri Politice
Au intrat banii de partide. Câte milioane au încasat din bugetul public PSD, AUR și PNL, cei mai mari beneficiari

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a virat în luna octombrie în conturile a opt partide - PSD, AUR, PNL, USR, S.O.S. România, POT, PMP, Forţa Dreptei - subvenţii în sumă totală de 19.006.583 de lei.

Recomandări
Sabotaj organizat de Rusia în București, dejucat de serviciile românești. Putea face sute de victime. Filmul operațiunii
Stiri actuale
Sabotaj organizat de Rusia în București, dejucat de serviciile românești. Putea face sute de victime. Filmul operațiunii

O operațiune internațională a serviciilor de informații a permis SRI și DIICOT să captureze la București doi ucraineni.  

Mărturia unui locatar în ancheta exploziei din Rahova: „Dacă gazul era oprit, de ce mai piuiau senzorii, de ce mai mirosea?”
Stiri actuale
Mărturia unui locatar în ancheta exploziei din Rahova: „Dacă gazul era oprit, de ce mai piuiau senzorii, de ce mai mirosea?”

Ancheta exploziei catastrofale din cartierul Rahova a continuat astăzi cu noi cercetări la fața locului. Procurorii au folosit și roboți ai forțelor pentru acțiuni speciale, pe care i-au introdus în blocul șubrezit de suflul deflagrației.

Concesii propuse de PSD pentru reforma în justiție: tăieri mai mici la pensia magistraților și mai mulți ani de tranziție
Stiri Politice
Concesii propuse de PSD pentru reforma în justiție: tăieri mai mici la pensia magistraților și mai mulți ani de tranziție

Coaliția de guvernare a discutat marți și despre un nou proiect de lege care să ducă la capăt reforma pensiilor magistraților, după ce Curtea Constituțională a declarat legea neconstituțională.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 21 Octombrie 2025

45:42

Alt Text!
La Măruță
21 Octombrie 2025

01:30:54

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
21 Octombrie 2025

01:44:22

Alt Text!
ePlan
Ediția 3

15:51

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28