PSD a găsit soluția pentru reforma justiției: înființarea unui grup de lucru. Dă vina pe premier pentru măsura votată de ei

PSD cere înființarea unui grup de lucru și identifică astfel soluția pentru reformarea justiției în constituirea unei noi comisii pentru alte discuții, potrivit lui Mihai Fifor. Acesta dă vina pe Bolojan pentru eșecul măsurii votate și de PSD.

Deputatul social-democrat Mihai Fifor a declarat marţi că PSD va insista ''ferm'' în coaliţie pentru constituirea imediată a unui grup de lucru mixt în ceea ce priveşte pensiile magistraţilor, care să fie format din reprezentanţi ai Guvernului, ai Parlamentului şi ai sistemului judiciar.

''Premierul Bolojan demonstrează din nou că nu înţelege nici regulile democraţiei, nici urgenţa momentului. Nu s-a ajuns astăzi la niciun acord în coaliţie privind modalitatea de a repara eşecul personal al premierului în chestiunea pensiilor magistraţilor. PSD a întrerupt discuţiile în clipa în care Bolojan a refuzat formarea unui grup de lucru care să găsească o soluţie constituţională şi aplicabilă. Exact acest refuz poate sta la baza blocării fondurilor din PNRR, pentru că Bruxelles-ul a constatat deja că reforma a fost făcută prost, unilateral şi fără consultare. Şi, în loc să înveţe din greşeli, premierul repetă acelaşi scenariu. Se încăpăţânează să vină, pe persoană fizică, cu o nouă variantă, pe care să o asume, fără consultarea partenerilor de coaliţie, fără dialog cu magistraţii, fără respect pentru Constituţie. Iar rezultatul va fi, din nou, acelaşi: zero soluţii, zero rezultate, fonduri blocate'', a scris Fifor, pe Facebook.

Potrivit acestuia, România are nevoie de soluţii, nu de ''demonstraţii de forţă'', are nevoie de dialog real - cu magistraţii, cu experţii, cu Parlamentul.

''PSD nu mai poate tolera ca un singur om, orbit de orgoliu, să blocheze un întreg stat. Toată ţara a văzut ce a rezolvat Bolojan până acum: nimic. Doar fonduri europene blocate, tensiuni cu sistemul judiciar şi o economie sufocată de indecizie'', a susţinut fostul ministru Mihai Fifor.

El a evidenţiat că PSD va insista ''ferm'' în coaliţie pentru constituirea imediată a unui grup de lucru mixt. ''România nu-şi mai permite un nou eşec în faţa Comisiei Europene. Nu-şi mai permite ca orgoliul unui om să ţină pe loc întreaga ţară. Premierul trebuie să înţeleagă: dialogul nu este slăbiciune. Este singura cale spre soluţii reale, corecte, în folosul românilor'', a transmis social-democratul.

Siegfried Mureșan: PSD s-a opus mereu reformelor. Dacă un politician vrea să îngroape o temă, propune crearea unui grup de lucru

Liberalii au sesizat și ei că PSD pare să apeleze la cutuma universală a politicii, respectiv înființarea unei comisii dacă vrei să ”scapi” de rezolvarea unei probleme.

Europarlamentarul PNL Siegfried Mureşan afirmă că, atunci când un politician ”vrea să îngroape o temă”, propune crearea unui grup de lucru şi ”cât mai multă birocraţie”. ”Adevărul este că PSD-ul este partidul care s-a opus mereu reformelor”, adaugă el, atrăgând atenţia că, dacă PSD-ul va continua ”să apere nedreptăţile, va câştiga AUR, nu PSD”.

”Dacă un politician vrea să îngroape o temă, propune crearea unui grup de lucru. Propune un grup de lucru cât mai mare, cu cât mai mulţi membri. Apoi propune cât mai multă birocraţie. Totul pentru a nu rezolva problema”, a afirmat Siegfried Mureşan.

Potrivit acestuia, ”adevărul este că PSD-ul este partidul care s-a opus mereu reformelor”.

”Noi ştim că majoritatea oamenilor din România vor reforme, vor modernizare, vor dezvoltare şi vor corectarea nedreptăţilor. Dacă PSD-ul va continua să apere nedreptăţile, va câştiga AUR, nu PSD. Nedreptăţile din societate vor fi sursă de capital politic pentru extremişti, populişti şi toţi cei care vor să dezbine. România nereformată va fi săracă şi dezbinată. Doar România reformată poate fi unită şi puternică”, a afirmat el.

