Au intrat banii de partide. Câte milioane au încasat din bugetul public PSD, AUR și PNL, cei mai mari beneficiari

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a virat în luna octombrie în conturile a opt partide - PSD, AUR, PNL, USR, S.O.S. România, POT, PMP, Forţa Dreptei - subvenţii în sumă totală de 19.006.583 de lei.

Potrivit site-ului AEP, Partidul Social Democrat a primit 6.306.224 lei, Alianţa pentru Unirea Românilor - 3.728.971 lei, Partidul Naţional Liberal - 3.433.326 lei, Uniunea Salvaţi România - 2.436.948 lei, S.O.S. România - 1.621.025 lei şi Partidul Oamenilor Tineri - 1.306.148 lei.

De asemenea, au primit subvenţii Partidul Mişcarea Populară - 89.221 lei şi Forţa Dreptei - 84.720 lei.

Partidele parlamentare primesc în continuare sume foarte mari de la bugetul de stat, deși Guvernul încercă să reducă cheltuielile din banii publici.

PSD, AUR și PNL - pe podiumul principalilor beneficiari

Peste 170 de milioane de lei doar în primele nouă luni, mai exact 111 milioane s-au dus la cei de la putere, iar 61 de milioane înspre opoziție, arată un raport al Expert Forum. Iar până în decembrie ar urma să intre în conturile partidelor încă 453 de milioane, de lei.

Datele arată că 57 de milioane de lei au ajuns de la începutul anului în conturile PSD, 34 de milioane la AUR, 31 la PNL, 22 la USR, SOS România a primit 14 milioane, iar POT 12 milioane.

