Concesii propuse de PSD pentru reforma în justiție: tăieri mai mici la pensia magistraților și mai mulți ani de tranziție

Coaliția de guvernare a discutat marți și despre un nou proiect de lege care să ducă la capăt reforma pensiilor magistraților, după ce Curtea Constituțională a declarat legea neconstituțională.

Partidul Social Democrat a pus pe masă, în ședința coaliției, ideea formării unui grup de lucru. Bolojan a respins însă propunerea. Se discută despre o posibilă negociere cu reprezentanții CSM.

O variantă propusă de PSD - 75% din ultimul salariu net, față de 70% cât era în legea respinsă, iar perioada de tranziție să fie extinsă de la 10 la 15 ani.

Nu s-a ajuns însă la nicio decizie, după ce PSD a părăsit ședința când Bolojan nu a fost de acord cu formarea unui grup de lucru.

Protestele din justiție s-au încheiat, iar procesele vor fi reluate de joi.

