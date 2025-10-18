Vasile Dîncu, despre o alianță PSD-AUR care „ține de evoluția vieții politice”

Eurodeputatul PSD Vasile Dîncu exclude o alianță PSD-AUR în următorii trei ani, dar nu închide complet această posibilitate după alegerile parlamentare din 2028, considerând că evoluția AUR ca partid va fi decisivă.

„Asta ține de evoluția vieții politice. Pentru că și AUR este un partid divers, nu este Simion de la primul până la ultimul membru și asta va conta foarte mult în dinamica politică", a spus eurodeputatul PSD în emisiunea Insider politic, difuzată sâmbătă la Prima TV, transmite news.ro.

„În acest moment este imposibil de gândit”

Europarlamentarul PSD Vasile Dîncu a fost întrebat dacă PSD se va alia cu AUR în cazul în care actuala coaliție de guvernare se va destrăma.

„În acest moment, în situația în care se află și PSD, și România, și AUR, este imposibil de gândit o asemenea coaliție”, a răspuns categoric Vasile Dîncu.

Totuși, când a fost întrebat despre o posibilă alianță PSD-AUR după alegerile parlamentare din 2028, Dîncu a lăsat ușa deschisă.

„Asta ține de evoluția vieții politice. Ține și de modul în care AUR se raportează la viața politică, la modul în care AUR se conexează la viața politică europeană. Eu sunt mai tolerant, încerc să înțeleg fiecare partid și respect pe toți cei care au voturi din partea cetățenilor, indiferent dacă eu sunt de aceeași părere sau nu sunt de aceeași părere", a explicat eurodeputatul.

Vasile Dîncu este de părere că AUR va deveni un partid mai moderat odată cu trecerea timpului și cu integrarea în viața politică europeană.

„Nu cred că AUR va rămâne AUR-ul de acum și peste patru ani, și peste zece ani, dacă va rezista", susține Dîncu, lăsând să se înțeleagă că timpul și responsabilitățile politice vor modera partidul lui Simion.

Viața politică după Simion

Întrebat dacă AUR va avea viață politică și după epoca George Simion, Dîncu a fost afirmativ.

„Cu siguranță (...). Simion este un lider tânăr, poate să evolueze și el în altceva. Vom vedea. Oricum, nu cred că AUR va rămâne AUR-ul de acum și peste patru ani, și peste zece ani, dacă va rezista", a răspuns el.

„Partidele vor evolua spre o conștiință politică funcțională”

Dîncu și-a exprimat convingerea că presiunile democratice și cerințele comunității internaționale vor determina evoluția AUR spre o formațiune mai moderată.

„Eu cred că partidele vor evolua spre o conștiință de sine și o conștiință politică care să le facă funcționale în regulile democrației de astăzi, în exigențele democrației de astăzi, exigențe pe care comunitatea internațională, până la urmă, le presupune. În numele ideii de nație și de nație suverană, nu poți să susții orice. Cu toții suntem suveraniști, până la urmă, atât timp cât suntem cinstiți cu noi înșine și cu ideile noastre și ne propunem să promovăm România și să promovăm poporul român", a încheiat Vasile Dîncu.

