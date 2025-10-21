Un senator anunță că pleacă din PSD și publică o poză cu Luis Lazarus: ”Am ales să fac parte din Partidul Dreptate și Frăție”

21-10-2025 | 15:56
Luis Lazarus
Inquam Photos / Octav Ganea

Un senator PSD a anunțat, luni, că ”a ales” să facă parte dintr-un nou partid, care se numește Partidul Dreptate și Frăție (PDF).

autor
Cristian Matei

Este vorba despre Paul Gheorghe, senator PSD de Neamț, care a publicat acest anunț pe pagina sa de Facebook, alături de o fotografie în care el îi strânge mâna lui Luis Lazarus.

De asemenea, în spatele lor se află un panou cu o siglă pe care scrie ”Partidul Dreptate și Frăție”.

În acest mesaj, senatorul nu oferă detalii despre acest nou partid și nici dacă noua formațiune politică a fost înființată de Lazarus.

Gheorghe spune despre PDF că este ”o mișcare de centru-dreapta care crede în oameni, în principii și în nevoia reală de schimbare a modului de a face politică în România”.

senat
SOS nu mai are grup parlamentar în Senat. Diana Șoșoacă a exclus trei senatori din partid

Potrivit Tribunalului București, Partidul Dreptate și Frăție a fost înființat în 09 iulie 2025, iar membrii săi fondatori sunt: Teodorescu Ana Maria Cristina, Lazăr Bianca Loredana și tudor Anghel.

Luis Lazarus este în prezent deputat în Parlamentul European, ales pe listele partidului S.O.S. România, condus de Diana Șoșoacă.

Mesajul complet al senatorului PSD Paul Gheorghe:

Astăzi începe un nou capitol.

Am ales să fac parte din Partidul Dreptate și Frăție, o mișcare de centru-dreapta care crede în oameni, în principii și în nevoia reală de schimbare a modului de a face politică în România.

Nu am luat această decizie ușor. Am făcut-o din convingerea că țara noastră are nevoie de o altfel de politică — una bazată pe respect, onestitate și curajul de a spune adevărul.

De azi, voi activa ca senator neafiliat, dar cu aceeași dorință de a reprezenta cetățenii cu demnitate, responsabilitate și transparență.

Cred în dreptate, frăție, muncă și în speranța că putem construi împreună o țară mai dreaptă, mai curată și mai unită. E timpul să readucem încrederea în politică și demnitatea în slujirea publică.

Mulțumesc tuturor celor care mi-au fost alături și cred, ca și mine, că schimbarea începe cu fiecare dintre noi.”

SOS România, filiala Timiș: ”Pe scurt, Luis Lazarus este un trădător”

În 27 septembrie, filiala Timiș a partidului SOS România a distribuit pe Facebook un articol în care se afirmă că ”Luis Lazarus este un trădător”, pentru că, deși a devenit europarlamentar datorită partidului Dianei Șoșoacă, el ”s-a delimitat discret” de SOS România, ”susținându-l pe Călin Georgescu”, după care, ”mai nou, și-a făcut propriul partid – PDF (Partidul Dreptate și Frăție).”

Etichete: diana sosoaca, partid, Lazarus,

Dată publicare: 21-10-2025 15:26

