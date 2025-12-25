Un actor, cunoscut din serialele Friends și Seinfeld, a murit la 60 de ani după o lungă luptă cu o boală cruntă

25-12-2025 | 12:44
pat finn
Getty

Actorul american Pat Finn, cunoscut pentru aparițiile sale în seriale populare precum Friends, Seinfeld și The Middle, a murit la vârsta de 60 de ani.

Interpretul de comedie și improvizație a murit luni, la domiciliul său din Los Angeles, după ce a urmat un tratament pentru cancer încă din 2022, au relatat presa americană.

„Pat nu a întâlnit niciodată un străin – doar prieteni pe care încă nu îi cunoștea”, a transmis familia sa într-un comunicat publicat pe rețelele sociale.

Potrivit declarației, el „și-a trăit viața din plin – cu bucurie și exuberanță”.

pat finn

Cine a fost Pat Finn

Primul său rol de televiziune a fost în The George Wendt Show, în 1995, unde l-a interpretat pe fratele personajului principal. De asemenea, a avut un rol recurent în serialul Murphy Brown între 1995 și 1997.

pat finn

În 1998, Finn l-a interpretat pe Joe Mayo în Seinfeld, un gazdă de petreceri cunoscută pentru obiceiul de a le delega invitaților sarcini neplăcute.

De-a lungul sfârșitului anilor ’90 și începutului anilor 2000, a avut numeroase apariții ca invitat în seriale de succes, printre care The King of Queens, Friends, That ’70s Show și House.

Finn este probabil cel mai cunoscut pentru rolul lui Bill Norwood din The Middle, în care a apărut timp de opt sezoane, între 2011 și 2018.

În filmografie se regăsesc titluri precum It’s Complicated (2009) și Santa Paws 2: The Santa Pups (2012).

Dincolo de rolurile de pe ecran, Finn a fost actor de improvizație și a predat la Universitatea din Colorado, unde a activat ca profesor asociat. De asemenea, a făcut parte dintr-o trupă de improvizație formată din șase membri, numită Beer Shark Mice.

„Pat a îndrumat, s-a împrietenit și a fost mentor pentru nenumărați studenți de-a lungul anilor și cu greu ai putea găsi pe cineva care să aibă un cuvânt rău de spus despre el”, a mai scris familia.

Într-un omagiu adus lui Finn, actorul Richard Kind a spus că „nu există o persoană mai bună, mai blândă, mai amuzantă și mai modestă” decât el.

„Întotdeauna pozitiv, te ajuta să fii mai amuzant și mai bun. Un tată grozav, un om minunat”, a scris Kind pe Instagram.

Pat Finn lasă în urmă soția sa, Donna, cei trei copii, precum și părinții și frații săi.

Sursa: BBC

Dată publicare: 25-12-2025 12:44

