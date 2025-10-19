Noi contre în coaliție pe tema măsurilor fiscale. Mihai Fifor: Singurul care vede "reforme" e dibaciul cârmaci de la Oradea

Stiri Politice
19-10-2025 | 17:04
Mihai Fifor
Inquam Photos / George Călin

Deputatul PSD Mihai Fifor declară, duminică, în contextul mesajelor transmise la Congresul PES din Amsterdam, că Europa merge înainte iar România, aflată în „Bolojan retrograd”, accelerează pe contrasens.

autor
Claudia Alionescu

El mai spune că România aflată în zodia Bolojan vorbeşte despre tăieri, plafonări şi austeritate de Bihor pe pâine iar concluzia este că mergem încet, dar sigur, cu capul în zid iar singurul care vede "reforme" e dibaciul cârmaci de la Oradea.

„Europa merge înainte. România, aflată în Bolojan retrograd, accelerează pe contrasens. La Congresul Socialiştilor Europeni de la Amsterdam, premierul Spaniei, Pedro Sánchez, a lansat un apel limpede pentru o Europă a echităţii şi demnităţii: „Depinde de noi să garantăm că Uniunea Europeană oferă o viaţă mai bună cetăţenilor noştri, inclusiv printr-un salariu minim comun în întreaga Uniune. (...) A venit vremea unei Europe care investeşte în oameni, nu care îi pedepseşte. Un discurs de viziune, care pune accentul pe prosperitate comună, protecţie socială şi solidaritate europeană” spune Fifor într-o postare pe Facebook.

Deputatul PSD arată că, într-o Europă care caută soluţii pentru viaţa oamenilor, vocea social-democrată rămâne cea a echilibrului şi a speranţei.

Potrivit lui, ”în timp ce la Amsterdam se vorbea despre creştere şi echitate socială, despre salariu minim european, la Bucureşti premierul Ilie Bolojan are un singur crez: îngheţarea salariilor şi a pensiilor până la finalul anului 2026”.

Citește și
Ilie Bolojan
Lider PSD, atac la adresa premierului Ilie Bolojan: „Dacă aceste informaţii se confirmă, premierul nu acţionează pentru ţară”

”Între timp, de atâta "reformă", salariul mediu net a scăzut pentru a treia lună consecutiv, potrivit INS. Creşterile nominale au fost înghiţite de inflaţia cu două cifre, iar puterea de cumpărare a românilor a scăzut cu peste 7% într-un singur an. România are cea mai mare inflaţie din Uniunea Europeană şi cea mai severă contracţie a consumului intern, semn că populaţia cumpără mai puţin, iar economia încetineşte vizibil. În acelaşi timp, salariul minim rămâne printre cele mai mici din UE, deşi costurile de trai cresc mai repede decât oriunde în regiune”, afirmă Mihai Fifor.

El menţionează că ”Europa lui Sanchez vorbeşte despre salariu minim comun, despre drepturi sociale şi protecţie a cetăţenilor în timp ce România aflată în zodia Bolojan vorbeşte despre tăieri, plafonări şi austeritate de Bihor pe pâine”.

”Concluzia? Mergem încet, dar sigur, cu capul în zid. Singurul care vede "reforme" e dibaciul cârmaci de la Oradea, care continuă să creadă că pedala austerităţii duce la prosperitate şi dezvoltare. Fiecare zi pierdută pe acest drum greşit înseamnă o Românie mai departe de Europa, care investeşte în oameni – şi mai aproape de recesiune”, mai declară deputatul PSD.

Momentul în care un polițist din SUA scoate o șoferiță dintr-o mașină care ardea. Femeia consumase alcool. VIDEO

Sursa: News.ro

Etichete: romania, masuri, plafonare, ilie bolojan, taieri, fifor,

Dată publicare: 19-10-2025 16:58

Articol recomandat de sport.ro
ANAF a publicat lista rușinii! Rapid, campioană la datorii cu o gaură de 700.000 €. Alte 8 cluburi, somate să plătească
ANAF a publicat lista rușinii! Rapid, campioană la datorii cu o gaură de 700.000 €. Alte 8 cluburi, somate să plătească
Citește și...
PSD îl atacă pe premierul Ilie Bolojan: „Nu ameninţarea cu puşcăria rezolvă problemele administraţiei locale”
Stiri Politice
PSD îl atacă pe premierul Ilie Bolojan: „Nu ameninţarea cu puşcăria rezolvă problemele administraţiei locale”

Liderul PSD Arad, deputatul Mihai Fifor anunţă că PSD denunţă şi respinge categoric maniera în care premierul Bolojan a înţeles să-i avertizeze pe primari şi pe preşedinţii de consilii judeţene în legătură cu obligaţia plăţii CAS şi CASS. 

Lider PSD, atac la adresa premierului Ilie Bolojan: „Dacă aceste informaţii se confirmă, premierul nu acţionează pentru ţară”
Stiri Politice
Lider PSD, atac la adresa premierului Ilie Bolojan: „Dacă aceste informaţii se confirmă, premierul nu acţionează pentru ţară”

Deputatul PSD Mihai Fifor, care este și președinte al PSD Arad, a lansat un atac la adresa premierului Ilie Bolojan, despre care spune că sunt informații că s-ar fi dus la Senat ca ”să bată cu pumnul în masă în faţa parlamentarilor PNL”.

Fifor: „Bolojan bulversează administrația locală pentru beneficii minore. Soluția este reforma administrativ-teritorială”
Stiri Politice
Fifor: „Bolojan bulversează administrația locală pentru beneficii minore. Soluția este reforma administrativ-teritorială”

Deputatul PSD Mihai Fifor susţine că premierul Ilie Bolojan vrea "să bulverseze" administraţia publică locală prin măsurile pe care vrea să le ia, menţionând că acesta ar trebui să se concentreze pe o reformă administrativ-teritorială.

PSD contrazice Guvernul din care face parte și spune că nu s-a eliminat plafonarea prețurilor. ”Anunță decizii inexistente”
Stiri Politice
PSD contrazice Guvernul din care face parte și spune că nu s-a eliminat plafonarea prețurilor. ”Anunță decizii inexistente”

Senatorul PSD Mihai Fifor susţine că nu există nicio decizie a coaliţiei de guvernare privind eliminarea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază la 1 octombrie.

Recomandări
Detaliu extrem de important oferit de un fost locatar al blocului spulberat din Rahova. Unde s-ar fi produs a doua explozie
Stiri actuale
Detaliu extrem de important oferit de un fost locatar al blocului spulberat din Rahova. Unde s-ar fi produs a doua explozie

Au trecut două zile de la deflagrația din Calea Rahovei, dar răspunsurile privind responsabilitatea pentru explozia devastatoare întârzie să apară.

Iașiul, în topul celor mai dinamice economii urbane din Europa. Bucureștiul, lider regional în atragerea investițiilor
Stiri Economice
Iașiul, în topul celor mai dinamice economii urbane din Europa. Bucureștiul, lider regional în atragerea investițiilor

Bucureștiul și Iașiul se numără printre orașele din Europa cu cea mai semnificativă creștere, după cum arată un studiu recent al Oxford Economics.

Sondaj CURS: Bucureștenii nu vor alegeri prea curând și resping ideea unui candidat comun al coaliției
Stiri Politice
Sondaj CURS: Bucureștenii nu vor alegeri prea curând și resping ideea unui candidat comun al coaliției

Majoritatea bucureștenilor preferă amânarea alegerilor pentru Primăria Capitalei până în 2026, în timp ce intențiile de vot arată o competiție între PSD, USR și PNL, arată un sondaj CURS.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Apropo TV
Ediția 20

44:06

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 19 Octombrie 2025

02:05:02

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
iBani
iBani - 19 Octombrie 2025

15:10

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 22

21:46

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28