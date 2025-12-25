Vladimir Putin laudă “intrarea eroică” a soldaților nord-coreeni în Ucraina într-un mesaj de Anul Nou către Kim Jong-un

Preşedintele rus Vladimir Putin i-a transmis un mesaj de Anul Nou liderului nord-coreean Kim Jong-un, lăudând "intrarea eroică" a soldaţilor nord-coreeni în războiul din Ucraina, a relatat joi agenţia de ştiri KCNA, preluată de EFE.

"Intrarea eroică a soldaţilor Armatei Populare Coreene în luptele de eliberare a regiunii Kursk de ocupanţi şi activităţile ulterioare ale geniştilor coreeni pe teritoriul rus au demonstrat clar prietenia de neclintit" dintre Moscova şi Phenian, se arată în mesaj.

Mesajul de salut, transmis pe 18 decembrie, a evidenţiat, de asemenea, tratatul de parteneriat strategic semnat de Kim şi Putin anul trecut şi a cerut consolidarea "relaţiei de prietenie şi alianţă" dintre cele două ţări.

15.000 de soldaţi nord-coreeni sprijină Rusia

Potrivit serviciilor secrete sud-coreene, Phenianul a desfăşurat aproximativ 15.000 de soldaţi în sprijinul Rusiei în războiul său împotriva Ucrainei. În schimb, regimul Kim Jong-un a primit valută, mărfuri şi tehnologie de la Moscova.

Separat, Kremlinul a anunţat joi că Putin nu va susţine discursul său despre starea naţiunii în acest an, un discurs impus de Constituţie, care a fost anulat o singură dată, în 2022, anul în care Rusia a invadat Ucraina.

"Nu va exista un discurs despre starea naţiunii în acest an", a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, presei locale.

Potrivit lui Peskov, intervenţia în camerele reunite ale parlamentului rus "va avea loc la momentul potrivit".

"Este o decizie a şefului statului, dat fiind că este discursul său (...). Acesta va avea loc imediat ce preşedintele va considera necesar, atât din punct de vedere al conţinutului, cât şi al programului său de lucru", a adăugat el.

Putin nu a anulat niciodată acest discurs înainte de război şi nici măcar în timpul pandemiei de coronavirus din 2020 şi 2021.

Prima dată când Putin nu şi-a mai ţinut discursul a fost în 2022, în primul an al invadării Ucrainei, în mijlocul contraofensivei armatei ucrainene, care a alungat trupele ruse din vaste teritorii din regiunile Harkov şi Herson.

Obligaţia constituţională a preşedintelui rus

Conform Constituţiei, şeful statului trebuie să se adreseze ambelor camere ale parlamentului în fiecare an pentru a le pune la curent cu privire la gestionarea statului, programele sociale şi economice şi planurile pentru anul următor.

În prezent, economia în declin a Rusiei, avansul lent al forţelor ruseşti în Ucraina şi perspectivele slabe pentru un acord de pace ar putea fi motivele pentru care Putin a amânat din nou discursul în faţa Adunării Federale.

În schimb, Putin a organizat conferinţa de presă tradiţională săptămâna trecută şi a răspuns, de asemenea, la întrebările cetăţenilor ruşi.

