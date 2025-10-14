Proiect: Aleşii locali ar putea fi suspendaţi din funcţie dacă au ordine de protecţie emise pe numele lor

14-10-2025 | 14:12
Un proiect de lege depus la Senat prevede că aleşii locali vor fi suspendaţi din funcţie în cazul în care au emis pe numele lor un ordin de protecţie.

 

Mihaela Ivăncică

Propunerea legislativă, iniţiată de mai mulţi parlamentari USR, completează în acest sens Codul administrativ.

"Mandatul primarului se suspendă de drept în situaţia emiterii unui ordin de protecţie împotriva sa. Măsura se va comunica de îndată de către instanţa de judecată prefectului, care, prin ordin, în termen de maximum 48 de ore de la comunicare, constată suspendarea mandatului", prevede iniţiativa legislativă.

De asemenea, mandatele de consilier local şi de consilier judeţean vor fi suspendate, prin aceeaşi procedură, dacă a fost emis un ordin de protecţie împotriva lor.

"Reţinerea, dispunerea măsurii arestării preventive, a arestului la domiciliu sau trimiterea în judecată penală a aleşilor locali, emiterea ordinului de protecţie împotriva unui ales local, precum şi faptele săvârşite care au determinat luarea măsurilor se aduc la cunoştinţă atât autorităţii administraţiei publice din care fac parte, cât şi prefectului, în termen de cel mult 24 de ore, de către organele care au dispus măsurile respective", mai stipulează proiectul.

politia in buftea
Femeie sechestrată şi bătută de concubin, salvată de poliţişti, în Vrancea. A fost emis ordin de protecţie

Lacune în legislaţia actuală

Conform iniţiatorilor, Codul administrativ nu prevede nicio măsură sau consecinţă juridică specifică în cazul emiterii unui ordin de protecţie împotriva unui ales local.

"Emiterea unui ordin de protecţie reprezintă o măsură judiciară urgent dispusă de o instanţă pentru prevenirea violenţei domestice. Aceasta se fundamentează pe constatarea unor fapte grave - precum violenţă fizică, psihologică, verbală sau ameninţări - fapte care sunt incompatibile cu valorile de integritate, probitate şi conduită morală impuse de lege pentru exercitarea unei funcţii publice", explică aceştia, în expunerea de motive a proiectului.

De asemenea, ei menţionează că, potrivit Codului administrativ, aleşii locali - consilierii locali şi judeţeni, primarii şi preşedinţii de consilii judeţene - deţin atribuţii semnificative în domenii precum protecţia socială, sprijinirea victimelor violenţei domestice şi adoptarea politicilor publice locale în acest sens.

"În acest context, existenţa unui ordin de protecţie emis împotriva unui ales local ridică semne de întrebare privind capacitatea acestuia de a acţiona imparţial şi cu responsabilitate în exercitarea atribuţiilor sale, mai ales în domeniile sensibile care vizează protejarea cetăţenilor vulnerabili. Mai mult, menţinerea în funcţie a unor persoane faţă de care instanţele au emis ordine de protecţie afectează în mod direct credibilitatea administraţiei publice locale şi poate genera percepţia publică a tolerării unor comportamente incompatibile cu cele ale funcţiei publice", au mai arătat iniţiatorii.

Senatul este primul for legislativ sesizat cu acest proiect, iar Camera Deputaţilor este decizională. 

Sursa: Agerpres

