Un elev din Constanţa a pălmuit o profesoară, după ce s-au certat. Femeia a refuzat emiterea unui ordin de protecţie

16-09-2025 | 09:05
profesor

Poliţiştii din Constanţa fac cercetări după un incident produs la un colegiu din municipiu, unde un elev în vârstă de 15 ani a pălmuit o profesoară de 45 de ani, după o ceartă.

Mihaela Ivăncică

Femeia nu a dorit să îi fie acordate îngrijiri medicale şi a refuzat emiterea unui ordin de protecţie.

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Constanţa au anunţat, luni, că, la sfârşitul săptămânii trecute, poliţiştii Secţiei 1 au fost sesizaţi prin apel 112 cu privire la faptul că un elev ar fi agresat fizic un cadru didactic, într-o unitate de învăţământ din municipiul Constanţa.

”Deplasaţi la faţa locului, poliţiştii au stabilit identitatea persoanelor implicate, fiind vorba despre un minor, de 15 ani, elev al unui colegiu din municipiul Constanţa care, pe fondul unui conflict verbal spontan cu un cadru didactic, ar fi lovit-o pe femeia de 45 de ani cu palma în zona feţei, provocând indignarea celorlalţi elevi. Femeia nu prezenta urme vizibile de violenţă şi nu a dorit acordarea de îngrijiri medicale. De asemenea, aceasta a refuzat emiterea unui ordin de protecţie provizoriu, fiindu-i pus la dispoziţie formularul de cerere, potrivit Legii 26/2024”, au afirmat reprezentanţii IPJ Constanţa.

Poliţiştii au deschis un dosar penal pentru tulburarea ordinii şi liniştii publice.

Un profesor de canto de la un liceu din Craiova a fost arestat preventiv pentru viol. Este acuzat că a abuzat sexual o elevă de 16 ani în repetate rânduri. Fata s-a plâns colegilor de abuzurile care au avut loc chiar în școală.

Mike Evans, profesor de Științe Politice la Universitatea de Stat din Georgia, a dezvoltat o metodă inovatoare pentru a ajuta studenții să distingă între informații credibile și dezinformare.

Este anchetă într-o școala din localitatea Jilavele, județul Ialomița după ce părinții mai multor eleve de clasa a șasea l-au reclamat la poliție pe un profesor, care le-ar fi abuzat sexual fiicele.

Nici nu a început bine școala, că apar deja cazuri de violență extremă. Un profesor de Educație Fizică din Galați a fost agresat de un elev din clasa a douăsprezecea.  

Un elev de liceu din Galaţi a bătut un profesor, în curtea unităţii de învăţământ, după ce cadrul didactic i-a atras atenţia acestuia, dar şi altor liceeni că nu au voie să fumeze în incinta şcolii.

A apărut încă un subiect tensionat în coaliția de guvernare. Palatul Victoria anunță că prețul alimentelor de bază nu va mai fi plafonat de la 1 octombrie, așa cum au stabilit deja partidele de la putere.

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat că nu are voie să se enerveze pe Ilie Bolojan, după ce în campania electorală şi-a asumat că TVA nu va creşte, iar după numirea premierului acesta a crescut TVA-ul.

