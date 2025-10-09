O elevă din Gorj a fost reținută după ce a amenințat cu cuțitul un coleg. Incidentul s-a petrecut pe holul liceului

Stiri actuale
09-10-2025 | 14:15
politie interventie scoala
Inquam Photos / Octav Ganea

O elevă de 18 ani a fost reţinută de poliţiştii din Gorj, după ce a ameninţat cu un cuţit un coleg în vârstă de 15 ani. Fapta a avut loc pe holul liceului unde cei doi învaţă. Băiatul de 15 ani a refuzat să fie emis un ordin de protecţie provizoriu.

autor
Claudia Alionescu

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Gorj au anunţat, joi, că poliţiştii din Târgu Jiu au fost sesizaţi de un cadru didactic de la o unitate de învăţământ cu privire la un conflict între doi elevi ai instituţiei.

„Din primele verificări efectuate de poliţiştii ajunşi la faţa locului, a reieşit faptul că în jurul orei 12:50, în timp ce se afla pe holul liceului, o tânără, în vârstă de 18 ani, din comuna Băleşti, elevă a clasei a XI-a, în urma unui conflict spontan, ar fi ameninţat cu un obiect tăietor-înţepător un alt elev care îşi urmează cursurile la aceeaşi unitate de învăţământ, în vârstă de 15 ani, din Târgu Jiu, fiindu-i provocată o stare de temere. Tânărului de 15 ani i-au fost aduse la cunoştinţă prevederile Legii 26/2024, acesta opunându-se emiterii unui ordin de protecţie provizoriu, fiindu-i înmânată o cerere pentru a se adresa instanţei”, au afirmat poliţiştii.

Ei au deschis un dosar penal pentru săvârşirea infracţiunilor de ameninţare şi port ilegal de obiecte periculoase.

Tânăra a fost reţinută pentru 24 de ore.

Citește și
profesor agresor
Un profesor din Dâmbovița a sărutat pe gât o elevă, în timpul orelor. Ce a zis la audieri
Cererea Parchetului General de ridicare a imunității Dianei Șoșoacă, anunțată în Parlamentul European

Sursa: News.ro

Etichete: scoala, elevi, incident, amenintare, gorj,

Dată publicare: 09-10-2025 14:15

Articol recomandat de sport.ro
Conducătorul clubului din Turcia a vorbit despre negocierile cu Gică Hagi: ”Este prima noastră variantă!”
Conducătorul clubului din Turcia a vorbit despre negocierile cu Gică Hagi: ”Este prima noastră variantă!”
Citește și...
O elevă care mergea la școală a fost răpită și dusă într-o locuință unde a fost agresată sexual, în Brăila
Stiri Virale
O elevă care mergea la școală a fost răpită și dusă într-o locuință unde a fost agresată sexual, în Brăila

O adolescentă de 16 ani din Brăila a fost luată cu forța de pe stradă de un necunoscut și dusă într-o locuință. Acolo, bărbatul a violat-o.

Un profesor din Dâmbovița a sărutat pe gât o elevă, în timpul orelor. Ce a zis la audieri
Stiri Virale
Un profesor din Dâmbovița a sărutat pe gât o elevă, în timpul orelor. Ce a zis la audieri

O acuzație extrem de gravă planează asupra unui profesor din județul Dâmbovița. Bărbatul de 59 de ani a fost reținut pentru agresiune sexuală asupra unei eleve de gimnaziu.

O elevă a furat 10.000 de euro din fondul pentru balul de absolvire al liceului, în Germania. Cum a ieșit totul la iveală
Stiri externe
O elevă a furat 10.000 de euro din fondul pentru balul de absolvire al liceului, în Germania. Cum a ieșit totul la iveală

Scandal la Școala Generală Erle, din Renania de Nord-Westfalia, unde o elevă este acuzată că a sustras 10.000 de euro din fondul dedicat balului de absolvire, scrie BILD.

Doi elevi de 13 ani au întreținut relații sexuale și s-au filmat în toaleta unei școli din Timișoara. Ce au făcut cu clipul
Stiri Virale
Doi elevi de 13 ani au întreținut relații sexuale și s-au filmat în toaleta unei școli din Timișoara. Ce au făcut cu clipul

Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş a solicitat desfăşurarea unui control la Şcoala Gimnazială 30 din Timişoara, unde o elevă şi un elev, ambii în vârstă de 13 ani, au avut relaţii sexuale în toaleta unităţii de învăţământ.

Profesor din Craiova, arestat după ce ar fi violat o elevă de 16 ani luni de zile. Fata a povestit calvarul colegilor
Stiri Virale
Profesor din Craiova, arestat după ce ar fi violat o elevă de 16 ani luni de zile. Fata a povestit calvarul colegilor

Un profesor de canto de la un liceu din Craiova a fost arestat preventiv pentru viol. Este acuzat că a abuzat sexual o elevă de 16 ani în repetate rânduri. Fata s-a plâns colegilor de abuzurile care au avut loc chiar în școală.

Recomandări
Sorin Oprescu scapă de un an de închisoare. Decizia instanței: „Infracțiunea a fost dezincriminată”
Stiri Justitie
Sorin Oprescu scapă de un an de închisoare. Decizia instanței: „Infracțiunea a fost dezincriminată”

Curtea de Apel Bucureşti a admis joi o contestaţie depusă de Sorin Oprescu şi a decis scăderea unui an din pedepsa de 10 ani şi 8 luni primită de fostul primar al Capitalei într-un dosar de corupţie.

Cine este scriitorul ungur care a câștigat premiul Nobel pentru Literatură în 2025. Opera lui László Krasznahorkai
Cultura
Cine este scriitorul ungur care a câștigat premiul Nobel pentru Literatură în 2025. Opera lui László Krasznahorkai

Câștigătorul Premiului Nobel pentru Literatură din 2025 este László Krasznahorkai, un scriitor maghiar cunoscut pentru proza sa densă, somptuoasă și de atmosferă apocaliptică.  

Trotinetele și bicicletele electrice, conduse doar cu permis. Un proiect de lege a fost depus în Parlament
Stiri actuale
Trotinetele și bicicletele electrice, conduse doar cu permis. Un proiect de lege a fost depus în Parlament

Cei care folosesc trotinete și biciclete electrice ar putea avea nevoie de permis de conducere special, denumit categoria AM1, potrivit unui proiect de lege depus în Parlament.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Vorbește Lumea
9 Octombrie 2025

01:45:37

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 09 Octombrie 2025

03:12:54

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
08 Octombrie 2025

01:30:23

Alt Text!
ePlan
Ediția 2

16:43

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28