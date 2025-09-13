Un preot din Neamț și-a lovit partenera și pe fiul lor de 17 ani, după ce s-au luat la ceartă. A fost deschis un dosar penal

13-09-2025 | 08:26
Un preot din județul Neamț s-a ales cu dosar penal și ordin de protecție, după ce și-a agresat fizic, de două ori, partenera de viață și pe fiul lor de 17 ani.

Elena Bejinaru

Mitropolia Moldovei și Bucovinei a deschis o anchetă internă, timp în care preotul a fost oprit de la slujire.

Preotul de 56 de ani, care era divorțat, locuia într-un apartament din orașul Piatra Neamț, împreună cu partenera sa și cu adolescentul. După ce s-au luat la ceartă, bărbatul i-a lovit pe amândoi. Femeia a alertat apoi polițiștii, care i-au dus pe toți trei la audieri.

Ramona Ciofu, inspector principal IPJ Neamț:Cei doi nu au formulat plângeri penale, opunandu-se emiterii unui ordin de protecție provizoriu."

Corespondent PRO TV: Peste câteva ore, cearta a reînceput, iar preotul i-ar fi lovit din nou. A fost chemată poliția iar de această dată, agenții au au deschis pe numele agresorului un dosar penal pentru violență în familie si au emis și un ordin de protecție provizoriu. Astfel, preotul nu se mai poate apropia de familie în următoarea perioadă."

Incidentul a ajuns și în atenția conducerii bisericii. Prelații susțin că nu știau de agresiune și nici de existența unei alte relații, după divorțul de prima soție.

Pr. Lucian Apopei, director comunicare Mitropoliei Moldovei și Bucovinei: S-a dispus oprirea de la slujire a părintelui. Va fi trimis în Consistoriul eparhial unde se va lua o decizie. Noi știam de faptul că este divorțat, poate sluji dacă divorțul nu s-a petrecut din vina acestuia și dacă preotul nu se recăsătorește. Dacă lucrurile nu au stat așa, el va fi cercetat."

Preotul este cunoscut în comunitate pentru actele sale caritabile, prin fundația pe care o conduce.

Elena Dumitrachi, primar Savinești:Are un centru social pentru persoane vârstnice, construieste o creșă și un centru de paleative. Niciodată nu a dat dovadă ca ar putea face asemenea lucruri.

Până la această oră, bărbatul nu a putut fi contactat pentru un punct de vedere.

