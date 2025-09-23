Femeie sechestrată şi bătută de concubin, salvată de poliţişti, în Vrancea. A fost emis ordin de protecţie

23-09-2025 | 20:22
politia in buftea
O femeie în vârstă de 35 de ani, care a fost sechestrată şi bătută de către concubinul său, a fost salvată, marţi, de poliţiştii din Odobeşti, aceştia intervenind după ce au fost sesizaţi de o colegă a victimei.

Vlad Dobrea

Victima, în vârstă de 35 de ani, a fost găsită într-o locuinţă din comuna Jariştea, închisă într-o cameră şi cu leziuni vizibile pe faţă.

Potrivit IPJ Vrancea, apelul la 112 a fost făcut de o femeie din municipiul Iaşi, colegă de serviciu a victimei, care a alertat autorităţile după ce a avut suspiciuni serioase privind situaţia acesteia.

Poliţiştii au intervenit şi au pătruns cu forţa în locuinţă, după ce au observat o uşă legată cu sârmă, găsind-o astfel pe femeia lipsită de libertate.

Atitudinea bărbatului aflat în locuinţă a ridicat suspiciuni poliţiştilor, care au acţionat rapid. Victima a primit imediat îngrijiri şi protecţie, iar cazul a fost preluat de Serviciul de Investigaţii Criminale Vrancea, sub coordonarea procurorului de caz.

În urma evaluării riscului, s-a constatat că femeia se afla în pericol iminent, motiv pentru care a fost emis un ordin de protecţie provizoriu, cu monitorizare electronică a bărbatului la a cărui locuinţă a fost găsită victima.

Suma tăiată în august de la bugetul burselor pentru studenţi ar putea fi acoperită din Fondul Social European, a anunţat europarlamentarul Nicu Ştefănuţă.

