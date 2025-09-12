Preot din Neamț, cercetat penal după ce și-ar fi bătut de două ori partenera și pe fiul lor. Reacția Mitropoliei

Un preot dintr-o parohie din Neamț are ordin de protecție, după ce și-a agresat fizic de două ori partenera de viață și pe fiul lor de 17 ani. Mitropolia Moldovei și Bucovinei a deschis o anchetă internă, timp în care preotul a fost oprit de la slujire.

Corespondent ProTV: Scandalul s-a petrecut ieri dimineață într-un apartament din orașul Piatra Neamț, în care locuia preotul de 56 de ani, partenera lui și fiul lor de 17 ani. Între cei trei a început o ceartă, iar bărbatul i-a lovit pe femeie și pe adolescent. Femeia a sunat la poliție și cu toții au fost duși la secție pentru audieri. Inițial, victimele au refuzat să depună plângere și s-au întors acasă.

Peste câteva ore, cearta a reînceput, iar preotul i-ar fi lovit din nou. A fost chemată poliția iar de această dată, agenții au deschis pe numele agresorului un dosar penal pentru violență în familie. Autoritățile au emis și un ordin de protecție provizoriu. Astfel, preotul nu se mai poate apropia de familie timp de 5 zile. Conducerea Bisericii a aflat incidentul și a început o anchetă. Temporar, preotul a fost oprit de la slujire.

Preotul deține o asociație caritabilă

Reprezentanții Mitropoliei Moldovei și Bucovinei spun că preotul este divorțat de soția de dinaintea actualei partenere. Superiorii săi au fost de acord cu divorțul, cu condiția ca bărbatul să nu își refacă viața.

Acum, spun că ei nu știau de ulterioara sa relație. Preotul are o asociație non-profit, prin care organiza tabere pentru sute de copii sărmani și oferea mese calde vârstnicilor din comună.

Până la această ora, bărbatul nu a putut fi contactat pentru un punct de vedere.

