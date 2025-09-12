Preot din Neamț, cercetat penal după ce și-ar fi bătut de două ori partenera și pe fiul lor. Reacția Mitropoliei

Stiri actuale
12-09-2025 | 18:10
×
Codul embed a fost copiat

Un preot dintr-o parohie din Neamț are ordin de protecție, după ce și-a agresat fizic de două ori partenera de viață și pe fiul lor de 17 ani. Mitropolia Moldovei și Bucovinei a deschis o anchetă internă, timp în care preotul a fost oprit de la slujire.

autor
Elena Bejinaru

Corespondent ProTV: Scandalul s-a petrecut ieri dimineață într-un apartament din orașul Piatra Neamț, în care locuia preotul de 56 de ani, partenera lui și fiul lor de 17 ani. Între cei trei a început o ceartă, iar bărbatul i-a lovit pe femeie și pe adolescent. Femeia a sunat la poliție și cu toții au fost duși la secție pentru audieri. Inițial, victimele au refuzat să depună plângere și s-au întors acasă.

Peste câteva ore, cearta a reînceput, iar preotul i-ar fi lovit din nou. A fost chemată poliția iar de această dată, agenții au deschis pe numele agresorului un dosar penal pentru violență în familie. Autoritățile au emis și un ordin de protecție provizoriu. Astfel, preotul nu se mai poate apropia de familie timp de 5 zile. Conducerea Bisericii a aflat incidentul și a început o anchetă. Temporar, preotul a fost oprit de la slujire.

Preotul deține o asociație caritabilă

Reprezentanții Mitropoliei Moldovei și Bucovinei spun că preotul este divorțat de soția de dinaintea actualei partenere. Superiorii săi au fost de acord cu divorțul, cu condiția ca bărbatul să nu își refacă viața.

Acum, spun că ei nu știau de ulterioara sa relație. Preotul are o asociație non-profit, prin care organiza tabere pentru sute de copii sărmani și oferea mese calde vârstnicilor din comună.

Citește și
inundatii suceava
Cod portocaliu de inundaţii pe râuri din patru judeţe, până luni dimineaţa. Avertismentul hidrologilor

Până la această ora, bărbatul nu a putut fi contactat pentru un punct de vedere.

Momentul în care ucigașul lui Charlie Kirk a fugit de la locul crimei. Ar fi așteptat jumătate de oră până să acționeze.VIDEO

Sursa: Pro TV

Etichete: biserica, neamț, violenta,

Dată publicare: 12-09-2025 18:09

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT S-a încheiat ședința de la FRF dintre Mircea Lucescu și Răzvan Burleanu
NEWS ALERT S-a încheiat ședința de la FRF dintre Mircea Lucescu și Răzvan Burleanu
Citește și...
Gest extrem al unui bărbat din Piatra Neamț, nemulțumit de o anchetă DIICOT. I-a ținut pe „jar” pe polițiști aproape două ore
Stiri Virale
Gest extrem al unui bărbat din Piatra Neamț, nemulțumit de o anchetă DIICOT. I-a ținut pe „jar” pe polițiști aproape două ore

Un bărbat de 46 de ani din Piatra Neamț a ținut autoritățile în alertă mai bine de două ore după ce s-a urcat pe un stâlp al telegondolei și a amenințat că se aruncă în gol.

Cod portocaliu de inundaţii pe râuri din patru judeţe, până luni dimineaţa. Avertismentul hidrologilor
Stiri actuale
Cod portocaliu de inundaţii pe râuri din patru judeţe, până luni dimineaţa. Avertismentul hidrologilor

Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis duminică o avertizare Cod portocaliu de inundaţii pe râuri din judeţele Bistriţa-Năsăud, Suceava, Harghita şi Neamţ, valabilă până luni dimineaţa.

Crește vârsta de pensionare în Germania. La cât iese un neamț din câmpul muncii și care este pensia medie
Stiri externe
Crește vârsta de pensionare în Germania. La cât iese un neamț din câmpul muncii și care este pensia medie

Vârsta medie de pensionare în Germania a continuat să crească anul trecut, când oamenii au ieşit din câmpul muncii, în medie, la 64,7 ani, în creştere de la 62,3 ani în anul 2000, arată raportul anual publicat joi de Fondul german de asigurări de pensii.  

Recomandări
FMI laudă măsurile economice ale Guvernului. Experții recomandă, însă, continuarea reformelor pentru reducerea deficitului
Stiri Economice
FMI laudă măsurile economice ale Guvernului. Experții recomandă, însă, continuarea reformelor pentru reducerea deficitului

Misiunea Fondului Monetar Internaţional pentru România și-a prezentat concluziile vizitei efectuate la Bucureşti, după consultările cu autorităţile române.

Cine este Tyler Robinson, suspectat că l-a ucis pe Charlie Kirk. Pe gloanțele sale scria: ”O, bella ciao”, ”Hei, fascistule”
Stiri externe
Cine este Tyler Robinson, suspectat că l-a ucis pe Charlie Kirk. Pe gloanțele sale scria: ”O, bella ciao”, ”Hei, fascistule”

Autorităţile din SUA au anunţat vineri că numele suspectului în cazul asasinării activistului conservator Charlie Kirk este Tyler Robinson.

Unde sunt cei mai „bogați” pensionari din România. Clasamentul pe județe
Stiri Economice
Unde sunt cei mai „bogați” pensionari din România. Clasamentul pe județe

Bucureștiul, alături de Hunedoara și Brașov au cele mai mari pensii medii din țară. La polul opus se află Giurgiu, Vrancea și Botoșani.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 12 Septembrie 2025

48:26

Alt Text!
La Măruță
12 Septembrie 2025

01:31:46

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
12 Septembrie 2025

01:46:57

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 1

21:54

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28