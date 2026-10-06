Premierul desemnat a subliniat experienţa din cadrul procesului de aderare la OCDE a arătat că partidele politice au reuşit să susţină împreună un obiectiv important pentru România, el exprimându-şi speranţa că va găsi aceeaşi deschidere şi în contextul negocierilor pentru susţinerea Guvernului. „Sunt deschis la discuţii şi respect ideile bune, indiferent de unde vin”, a transmis Luca Niculescu, conform News.ro.

Într-o postare făcută marţi, pe Facebook, Luca Niculescu, în prezent secretar de stat în MAE, aminteşte că, în ultimii patru ani a coordonat procesul de aderare a României la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE).

„A fost cea mai intensă experienţă profesională pe care am avut-o vreodată şi o radiografie extraordinară a statului român: a economiei, administraţiei, educaţiei, sănătăţii, companiilor de stat, pieţei muncii, fiscalităţii. Am învăţat în aceşti ani un lucru important: reformele bune se fac pe baza datelor, a realităţii din teren şi a altor experienţe de succes. Şi se fac pentru oameni”, afirmă el.

Conform lui Niculescu, procesul de aderare la OCDE a însemnat deja peste 100 de reforme pentru România.

El declară că vrea ca această muncă să continue şi să devină una dintre bazele programului de guvernare, nu pentru că o recomandă OCDE, ci „pentru că sunt idei bune pentru România, evaluate şi testate în unele dintre cele mai performante economii ale lumii”.

„Mai este ceva ce ne-a arătat procesul de aderare la OCDE. Partidele politice au reuşit să susţină împreună un obiectiv important pentru România, dincolo de diferenţele fireşti dintre ele. Acest consens a contat enorm. Sper să găsim aceeaşi deschidere şi acum, în jurul unui program realist, construit pornind de la ceea ce ne uneşte. Sunt deschis la discuţii şi respect ideile bune, indiferent de unde vin”, conchide Luca Niculescu.

Preşedintele Nicuşor Dan l-a nominalizat luni seară pe Luca Niculescu pentru funcţia de premier, anunţul fiind făcut după consultări cu toate fornaţiunile din Parlament.

Marţi, preşedintele a semnat decretul de desemnare a lui Luca Niculescu pentru postul de premier, acesta având la dispoziţie 10 zile pentru a prezenta în Parlament lista Cabinetului său şi programul de guvernare, dar şi pentru negocieri politice care să-i asigure cele 233 de voturi necesare învestirii Guvernului.