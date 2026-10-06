Decizia vine după ce președintele Nicușor Dan l-a nominalizat pe diplomat pentru a patra oară în încercarea de a forma un nou Executiv, pe fondul unei crize politice care durează de cinci luni.

Liderul AUR, George Simion, a reacționat luni seară după ce președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe diplomatul Luca Niculescu pentru funcția de prim-ministru.

Simion a transmis că formațiunea pe care o conduce nu va susține în Parlament viitorul Guvern și a lansat un atac la adresa premierului desemnat.

„Luca Niculescu e tot o marionetă. Zero voturi de la AUR! Libertate pentru Călin Georgescu”, a scris George Simion pe Facebook.

Nici partidul S.O.S. România nu va vota Guvernul pe care îl va propune Luca Niculescu, a anunţat luni preşedinta formaţiunii, Diana Iovanovici Şoşoacă, ea militând pentru alegeri anticipate.

''Partidul S.O.S. România anunţă că parlamentarii săi nu vor acorda votul de învestitură unui Guvern condus de Luca Niculescu, desemnat premier de Nicuşor Dan. (...) România are nevoie de un Guvern care să răspundă problemelor grave cu care se confruntă cetăţenii, de un program de guvernare construit în interes naţional şi de soluţii concrete pentru economie, nivelul de trai şi protejarea intereselor statului român. Numirea unui nou premier care să continue actuala formulă de putere nu rezolvă problema fundamentală a legitimităţii şi nu răspunde crizei politice şi economice'', a declarat Diana Şoşoacă, potrivit unui comunicat postat pe pagina de Facebook.

România are nevoie de alegeri anticipate, a transmis ea.

''Este momentul ca decizia să se întoarcă la cetăţeni. Românii trebuie să decidă, prin vot, cine îi reprezintă în Parlament şi ce majoritate va guverna ţara. Nicuşor Dan, PNL, USR şi UDMR se joacă de-a guvernarea. Nu au nicio legitimitate pentru a continua să conducă ţara, dar se agaţă de scaunele puterii şi încearcă să prelungească o construcţie politică ilegitimă, neconstituţională şi antinaţională. Românii trebuie să decidă cine să guverneze ţara. Orice amânare a alegerilor anticipate aduce adâncirea crizei politice şi economice şi riscul prăbuşirii totale'', a precizat preşedinta S.O.S. România.

Niculescu primește misiunea de a forma un nou Guvern și de a găsi în Parlament cele cel puțin 233 de voturi necesare pentru învestire.

Aceasta este a patra nominalizare de premier, după ce Guvernul Bolojan a fost demis prin moţiune de cenzură pe 5 mai.

”Propunerea mea pentru poziţia de prim-ministru este Luca Niculescu. Luca Niculescu este un diplomat, adică un om care are ca meserie să armonizeze poziţii. În ultimii patru ani s-a ocupat de procesul de aderare a României la OCDE şi în calitatea asta a lucrat cu instituţiile statului român, deci este cineva care cunoaşte statul român şi a făcut o muncă de patru ani în care a dus la elaborarea o sută de acte normative cu acordul partidelor parlamentare”, a spus preşedintele.

Cinci luni de criză politică

S-au împlinit cinci luni de la demiterea Guvernului Bolojan prin moţiune de cenzură.

Această nominalizare ar fi a patra în ultimele cinci luni, după ce, pe data de 5 mai, Cabinetul condus de Ilie Bolojan a fost demis prin moţiune de cenzură. Au fost nominalizaţi să formeze un nou guvern Eugen Tomac, care şi-a depus mandatul pentru că nu a putut strânge o majoritate parlamentară, apoi Adrian Veştea şi Siegfried Mureşan - ambele propuneri fiind respinse prin votul Parlamentului.

Sunt deja îndeplinite condiţiile declanşării alegerilor anticipate, dar preşedintele nu le consideră o soluţie, în ciuda faptului că mai multe partide le solicită.

Luni, rând pe rând, partidele şi formaţiunile politice reprezentate în Parlament şi-au exprimat opţiunile pentru formarea viitorului guvern.

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că el este propunerea social-democraţilor pentru funcţia de prim-ministru.

„PSD, ca principalul partid din Parlamentul României, a solicitat preşedintelui mandatul de prim-ministru. Nominalizarea sunt eu, iar această nominalizare a fost făcută în urmă cu câteva săptămâni. PSD îşi doreşte să fie parte a soluţiei. PSD îşi doreşte să avem rapid un guvern, un guvern care să facă rectificare, să facă bugetul anul acesta”, a spus Grindeanu, după discuţiile de la Palatul Cotroceni.

Cinci luni fără Guvern cu puteri depline

Pe 5 mai, la mai puțin de un an de la învestitură, Cabinetul condus de premierul Ilie Bolojan, susținut de PSD, PNL, USR, UDMR și Grupul parlamentar al minorităților naționale, a fost demis prin moțiune de cenzură. Anterior, social-democrații părăsiseră coaliția de guvernare și inițiaseră moțiunea, adoptată de Parlament cu voturile AUR.

De atunci, au avut loc mai multe încercări de formare a unui nou Guvern.

La un an de la câștigarea mandatului de președinte, Nicușor Dan s-a consultat, pe 18 mai 2026, cu partidele parlamentare pentru desemnarea unui premier. Pe 4 iunie, l-a desemnat pe europarlamentarul Eugen Tomac, care și-a depus mandatul zece zile mai târziu, după ce nu a reușit să formeze o majoritate.

În aceeași zi, șeful statului l-a desemnat premier pe liberalul Adrian Veștea. Pe 22 iunie, Parlamentul a respins Guvernul propus de acesta, cu 189 de voturi „pentru” și 23 „împotrivă”, din 212 voturi valabil exprimate.

A doua zi, Nicușor Dan a convocat o nouă rundă de consultări, însă nu a desemnat un candidat, varianta discutată fiind, potrivit președintelui, formarea unui guvern minoritar.

O nouă rundă de consultări a avut loc pe 17 septembrie, când Nicușor Dan l-a desemnat premier pe liberalul Siegfried Mureșan. Acesta a dus procedura constituțională până la capăt, însă programul de guvernare și lista miniștrilor au fost respinse de Parlament pe 30 septembrie.

Aflat în acea zi într-o vizită oficială în Cehia, Nicușor Dan a anunțat că va convoca o nouă rundă de consultări și că, la final, va desemna un nou candidat la funcția de premier, eliminând varianta alegerilor anticipate, posibilă în prezent din punct de vedere constituțional.