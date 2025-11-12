Primele detalii din ședința de la Cotroceni despre tăierea pensiilor magistraților: Trei ore de discuții fără niciun rezultat

Stiri Politice
12-11-2025 | 20:59
cotroceni
Getty

După mai mult de trei ore de discuții, ședința de la Palatul Cotroceni s-a încheiat. La întâlnire au participat președintele Nicușor Dan, liderii Coaliției și reprezentanții magistraților.

autor
Lorena Mihăilă

În același timp, întâlnirea s-a încheiat fără o concluzie clară privind prensiile speciale.

Participanții la discuție spun că „au avut loc discuții constructive, aplicate, tehnice. În acest context a fost consolidat dialogul între puterile statului”, dar nu vin și cu măsuri.

„Ca urmare a întâlnirii de la Cotroceni pot confirma faptul ca au avut loc discuții constructive, aplicate, tehnice. În acest context a fost consolidat dialogul între puterile statului. Ministerul justiției salută pe această cale deschiderea spre dialog a tuturor participanților și totodată implicarea în acest dialog a celui mai înalt nivel instituțional”, a declarat secretarul de stat din Ministerul Justiției care a participat la discuție.

Citește și
Nicuşor Dan
Nicuşor Dan: Există o presiune socială la adresa magistraţilor, orice e rău în ţară se întâmplă pentru că au pensii prea mari

Potrivit unor surse politice, premierul ar fi de acord ca perioada de tranziție pentru pensionarea la 65 de ani să fie de 15 ani, iar pensia de serviciu să fie 70% din ultimul salariu net. Variantă pe care ar agrea-o inclusiv PSD, USR și UDMR.

Preşedintele Nicuşor Dan a convocat miercuri, la Palatul Cotroceni, liderii coaliţiei de guvernare. Au luat parte la discuţii şi reprezentanţi ai magistraţilor.

Subiectul discuțiilor îl reprezenta proiectul de lege referitor la pensiile magistraţilor, astfel încât actul normativ să treacă de controlul de constituţionalitate, respectiv de CCR. A fost a doua ședință pe care a avut-o săptămâna aceasta șeful statului cu liderii coaliţiei.

Marți, a apărut iar în discuție creșterea perioadei de tranziție pentru majorarea vârstei de pensionare, de la 10 la 15 ani. Timpul se scurge, iar România riscă să piardă 230 de milioane de euro de la Comisia Europeană dacă nu se ia repede o decizie.

Termenul limită pentru îndeplinirea jalonului din PNRR este 28 noiembrie. Premierul Ilie Bolojan a anunțat că săptămâna aceasta vom avea o nouă formă a proiectului de lege.

Motivarea CCR

CCR a publicat, vineri, motivarea deciziei legate de legea pensiilor magistraţilor, în care arată că Guvernul nu a solicitat avizul CSM, ceea ce este contrar Constituţiei, fiind astfel afectat rolul CSM de garant al independenţei justiţiei.

Preşedintele a declarat, marţi, că problema pensiilor speciale ale magistraţiilor trebuie corectată, dar a remarcat că acestea au devenit subiect de campanie politică, iar magistraţii au devenit un fel de ”vinovaţi de serviciu”, ceea ce ”nu e în regulă”.

ÎCCJ: Independenţa justiţiei nu poate fi negociată

Atunci când a contestat la CCR reforma pensiilor speciale, judecătorii Înalții Curți de Casație și Justiție atrăgeau atenția asupra faptului că „„independenţa justiţiei nu poate fi negociată”.

„Astăzi, 04.09.2025, în şedinţa Secţiilor Unite, judecătorii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie au decis, în unanimitate, sesizarea Curţii Constituţionale cu privire la legea care modifică regimul pensiilor. Prin votul exprimat, judecătorii instanţei supreme transmit un NU răspicat oricărei tentative de a slăbi independenţa justiţiei şi statutul constituţional al magistraturii. Independenţa justiţiei nu poate fi negociată, nici relativizată prin argumente conjuncturale. Ea este o condiţie fundamentală a democraţiei şi a statului de drept”, se arată într-un comunicat dat publicităţii joi după amiază de ÎCCJ.

Robotul violoncelist poate fi admirat la București. Ce alte surprize au pregătit organizatorii GoTech World 2025

Sursa: StirilePROTV

Etichete: Cotroceni, coalitie, pensii, magistrati,

Dată publicare: 12-11-2025 20:44

Articol recomandat de sport.ro
Gigi Becali i-a adus soția în România ca să îl țină ”din scurt”: ”I-am plătit bilet!”
Gigi Becali i-a adus soția în România ca să îl țină ”din scurt”: ”I-am plătit bilet!”
Citește și...
Nicușor Dan: „Discuția despre pensii acoperă adevăratele probleme din justiție. De ce nu mai anchetăm magistrați?”
Stiri Politice
Nicușor Dan: „Discuția despre pensii acoperă adevăratele probleme din justiție. De ce nu mai anchetăm magistrați?”

Discuțiile despre pensii acoperă, de fapt, adevăratele probleme din justiție, consideră Nicușor Dan, care se întreabă, de exemplu, ”de ce nu mai anchetăm magistrați”. Șeful statului consideră că este imposibil statistic să nu aibă și ei uscăturile lor.

Nicuşor Dan: Există o presiune socială la adresa magistraţilor, orice e rău în ţară se întâmplă pentru că au pensii prea mari
Stiri Politice
Nicuşor Dan: Există o presiune socială la adresa magistraţilor, orice e rău în ţară se întâmplă pentru că au pensii prea mari

Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat că plângerea penală făcută de CSM împotriva unui om politic nu a fost un gest echilibrat, în contextul presiunii publice asupra magistraţilor.

Nicuşor Dan: Vor exista reforme privind pensionările și în alte sectoare care au pensii de serviciu
Stiri Politice
Nicuşor Dan: Vor exista reforme privind pensionările și în alte sectoare care au pensii de serviciu

Preşedintele Nicuşor Dan anunţă că vor exista discuţii privind condiţiile de pensionare şi în cazul altor categorii profesionale care beneficiază de pensii de serviciu.

Câți pensionari mai are România în octombrie 2025. Pensia medie a crescut cu 2 bani față de septembrie
Stiri Sociale
Câți pensionari mai are România în octombrie 2025. Pensia medie a crescut cu 2 bani față de septembrie

Un număr de 4.692.612 de pensionari era înregistrat în octombrie 2025 în România, cu 198 mai puţini comparativ cu luna precedentă, arată datele centralizate de Casa Naţională de Pensii Publice (CNPP).

 

Recomandări
Sorin Grindeanu: PSD a pierdut votanți fiindcă a lipsit din social media, nu pentru că românii sunt nemulțumiți
Interviurile Stirileprotv.ro
Sorin Grindeanu: PSD a pierdut votanți fiindcă a lipsit din social media, nu pentru că românii sunt nemulțumiți

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, susține că adevăratul motiv pentru care PSD și celelalte partide tradiționale pierd votanți în favoarea AUR sau SOS nu e legat de nemulțumirea oamenilor, ci de faptul că nu sunt suficient de prezente pe rețelele sociale.

30 de ani de PRO TV. 2007 - Anul care a marcat începutul unei Românii care și-a luat destinul european în propriile mâini
Protv 30 de ani
30 de ani de PRO TV. 2007 - Anul care a marcat începutul unei Românii care și-a luat destinul european în propriile mâini

Campania retrospectivă „30 de ani în 30 de știri” ajunge astăzi în anul care a pus temelia viitorului României: 2007. Intrăm oficial în Europa, iar visul de mai bine prinde contur.

Ce prevede Strategia de Apărare a României. Punctele cheie prezentate de președintele Nicușor Dan | DOCUMENT
Stiri actuale
Ce prevede Strategia de Apărare a României. Punctele cheie prezentate de președintele Nicușor Dan | DOCUMENT

Acțiunile ostile ale Rusiei sunt principala amenințare la adresa securității naționale, conform noii strategii de apărare a țării, prezentată miercuri de președintele Nicușor Dan.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
La Măruță
12 Noiembrie 2025

01:30:06

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 12 Noiembrie 2025

47:49

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
12 Noiembrie 2025

01:45:03

Alt Text!
iBani
iBani - 10 Noiembrie 2025

17:22

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28