Primele detalii din ședința de la Cotroceni despre tăierea pensiilor magistraților: Trei ore de discuții fără niciun rezultat

După mai mult de trei ore de discuții, ședința de la Palatul Cotroceni s-a încheiat. La întâlnire au participat președintele Nicușor Dan, liderii Coaliției și reprezentanții magistraților.

În același timp, întâlnirea s-a încheiat fără o concluzie clară privind prensiile speciale.

Participanții la discuție spun că „au avut loc discuții constructive, aplicate, tehnice. În acest context a fost consolidat dialogul între puterile statului”, dar nu vin și cu măsuri.

„Ca urmare a întâlnirii de la Cotroceni pot confirma faptul ca au avut loc discuții constructive, aplicate, tehnice. În acest context a fost consolidat dialogul între puterile statului. Ministerul justiției salută pe această cale deschiderea spre dialog a tuturor participanților și totodată implicarea în acest dialog a celui mai înalt nivel instituțional”, a declarat secretarul de stat din Ministerul Justiției care a participat la discuție.

Potrivit unor surse politice, premierul ar fi de acord ca perioada de tranziție pentru pensionarea la 65 de ani să fie de 15 ani, iar pensia de serviciu să fie 70% din ultimul salariu net. Variantă pe care ar agrea-o inclusiv PSD, USR și UDMR.

Preşedintele Nicuşor Dan a convocat miercuri, la Palatul Cotroceni, liderii coaliţiei de guvernare. Au luat parte la discuţii şi reprezentanţi ai magistraţilor.

Subiectul discuțiilor îl reprezenta proiectul de lege referitor la pensiile magistraţilor, astfel încât actul normativ să treacă de controlul de constituţionalitate, respectiv de CCR. A fost a doua ședință pe care a avut-o săptămâna aceasta șeful statului cu liderii coaliţiei.

Marți, a apărut iar în discuție creșterea perioadei de tranziție pentru majorarea vârstei de pensionare, de la 10 la 15 ani. Timpul se scurge, iar România riscă să piardă 230 de milioane de euro de la Comisia Europeană dacă nu se ia repede o decizie.

Termenul limită pentru îndeplinirea jalonului din PNRR este 28 noiembrie. Premierul Ilie Bolojan a anunțat că săptămâna aceasta vom avea o nouă formă a proiectului de lege.

Motivarea CCR

CCR a publicat, vineri, motivarea deciziei legate de legea pensiilor magistraţilor, în care arată că Guvernul nu a solicitat avizul CSM, ceea ce este contrar Constituţiei, fiind astfel afectat rolul CSM de garant al independenţei justiţiei.

Preşedintele a declarat, marţi, că problema pensiilor speciale ale magistraţiilor trebuie corectată, dar a remarcat că acestea au devenit subiect de campanie politică, iar magistraţii au devenit un fel de ”vinovaţi de serviciu”, ceea ce ”nu e în regulă”.

ÎCCJ: Independenţa justiţiei nu poate fi negociată

Atunci când a contestat la CCR reforma pensiilor speciale, judecătorii Înalții Curți de Casație și Justiție atrăgeau atenția asupra faptului că „„independenţa justiţiei nu poate fi negociată”.

„Astăzi, 04.09.2025, în şedinţa Secţiilor Unite, judecătorii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie au decis, în unanimitate, sesizarea Curţii Constituţionale cu privire la legea care modifică regimul pensiilor. Prin votul exprimat, judecătorii instanţei supreme transmit un NU răspicat oricărei tentative de a slăbi independenţa justiţiei şi statutul constituţional al magistraturii. Independenţa justiţiei nu poate fi negociată, nici relativizată prin argumente conjuncturale. Ea este o condiţie fundamentală a democraţiei şi a statului de drept”, se arată într-un comunicat dat publicităţii joi după amiază de ÎCCJ.

