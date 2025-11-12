Nicușor Dan: „Discuția despre pensii acoperă adevăratele probleme din justiție. De ce nu mai anchetăm magistrați?”

Stiri Politice
12-11-2025 | 15:01
judecatori

Discuțiile despre pensii acoperă, de fapt, adevăratele probleme din justiție, consideră Nicușor Dan, care se întreabă, de exemplu, ”de ce nu mai anchetăm magistrați”. Șeful statului consideră că este imposibil statistic să nu aibă și ei uscăturile lor.

autor
Cristian Anton

Nicușor Dan a declarat miercuri că toate aceste discuții publice despre pensiile magistraților nu fac decât să acopere, de fapt, ”adevăratele probleme din justiția” românească.

De ce nu mai anchetăm magistrați, de exemplu? Pentru că, statistic vorbind, nu se poate ca o întreagă categorie profesională să nu aibă uscăturile ei. Cum funcționează Inspecția Judiciară, nu cumva dă soluții diferite la cazuri identice? Cum se fac, de fapt, promovările?”, a spus președintele la prezentarea Strategiei Naționale de Apărare a Țării.

Nu m-am poziționat de partea magistraților, pentru că am spus că nu e normal ca pensiile să fie la nivelul salariilor de acum și că nu e normal să te pensionezi la 48 de ani. Aici nu e un meci, nu e un concurs de like-uri, ci de cum să rezolvi o problemă socială”, a spus șeful statului.

Dan este de părere că ”toată lumea a greșit în dezbaterea publică cu privire la magistrați, au fost ieșiri greșite și de o parte și de alta. Totul e să fim calmi și să găsim soluții”.

Citește și
nicusor dan strategia nationala de aparare a tarii
Președintele României, despre legăturile lui Călin Georgescu cu serviciile secrete: ”O să aveți și răspunsul”

”Sentimentul de justiție socială este grav afectat”

Președintele a vorbit în acest context despre numeroasele decizii recente ale justiției de eliberare a unor mari corupți, despre care a spus că reprezintă ”un semnal foarte prost pentru societate”.

Sentimentul de justiție socială este grav afectat. Statul a investit foarte mult pentru a documenta fapte de corupție, cu prejudicii foarte mari, iar oamenii ăștia scapă foarte repede”, apreciază Nicușor Dan.

Șeful statului atrage însă atenția că vina trebuie căutată aici dincolo de judecători, care, până la urmă, trebuie să se supună legilor impuse de forurile superioare: ”Cât din această decizie revine CCR, cât revine Parlamentului și cât revine instanței de judecată?

Cronologia scandalului Oana Gheorghiu-CSM și cum pune punct președintele Nicușor Dan

Sursa: StirilePROTV

Etichete: nicusor dan, justitie, ancheta, coruptie,

Dată publicare: 12-11-2025 14:39

Articol recomandat de sport.ro
Nadia a dansat pe o celebră melodie românească la 64 de ani: imaginile, virale în lume!
Nadia a dansat pe o celebră melodie românească la 64 de ani: imaginile, virale în lume!
Citește și...
Mesajul lui Nicușor Dan pentru Donald Trump: ”O să-i transmit asta și personal”
Stiri externe
Mesajul lui Nicușor Dan pentru Donald Trump: ”O să-i transmit asta și personal”

Nicușor Dan i-a mulțumit lui Donald Trump pentru cuvintele frumoase spuse la adresa poporului român și a precizat că îi va transmite asta și personal. Trump a declarat că poporul român este minunat, iar SUA au o relație foarte bună cu România.

 

Președintele României, despre legăturile lui Călin Georgescu cu serviciile secrete: ”O să aveți și răspunsul”
Stiri Politice
Președintele României, despre legăturile lui Călin Georgescu cu serviciile secrete: ”O să aveți și răspunsul”

Nicușor Dan va prezenta un raport despre alegerilor din 2024 în care se vor prezenta și informațiile complete despre Călin Georgescu și legăturile acestuia cu serviciile secrete.

Nicuşor Dan: Există o presiune socială la adresa magistraţilor, orice e rău în ţară se întâmplă pentru că au pensii prea mari
Stiri Politice
Nicuşor Dan: Există o presiune socială la adresa magistraţilor, orice e rău în ţară se întâmplă pentru că au pensii prea mari

Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat că plângerea penală făcută de CSM împotriva unui om politic nu a fost un gest echilibrat, în contextul presiunii publice asupra magistraţilor.

Nicuşor Dan: Vor exista reforme privind pensionările și în alte sectoare care au pensii de serviciu
Stiri Politice
Nicuşor Dan: Vor exista reforme privind pensionările și în alte sectoare care au pensii de serviciu

Preşedintele Nicuşor Dan anunţă că vor exista discuţii privind condiţiile de pensionare şi în cazul altor categorii profesionale care beneficiază de pensii de serviciu.

Nicușor Dan și Strategia Națională de Apărare a Țării: Statul nu știe câtă corupție este. Trebuie resurse pentru Servicii
Stiri Politice
Nicușor Dan și Strategia Națională de Apărare a Țării: Statul nu știe câtă corupție este. Trebuie resurse pentru Servicii

Președintele Nicușor Dan a prezentat de la Palatul Cotroceni noua Strategie Națională de Apărare a Țării. Aceasta introduce un nou concept central pentru țara noastră: independența solidară.   

Recomandări
Nicușor Dan și Strategia Națională de Apărare a Țării: Statul nu știe câtă corupție este. Trebuie resurse pentru Servicii
Stiri Politice
Nicușor Dan și Strategia Națională de Apărare a Țării: Statul nu știe câtă corupție este. Trebuie resurse pentru Servicii

Președintele Nicușor Dan a prezentat de la Palatul Cotroceni noua Strategie Națională de Apărare a Țării. Aceasta introduce un nou concept central pentru țara noastră: independența solidară.   

Curtea Constituţională amână pentru 25 noiembrie legea referitoare la plata pensiilor private
Stiri actuale
Curtea Constituţională amână pentru 25 noiembrie legea referitoare la plata pensiilor private

Curtea Constituţională a amânat, miercuri, pentru 25 noiembrie, dezbaterile cu privire la sesizările depuse de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi AUR în legătură cu legea privind plata pensiilor private.

Ilie Bolojan: Securitatea Mării Negre rămâne o prioritate majoră pentru România. Guvernul susţine extinderea UE către Ucraina
Stiri Politice
Ilie Bolojan: Securitatea Mării Negre rămâne o prioritate majoră pentru România. Guvernul susţine extinderea UE către Ucraina

Premierul Ilie Bolojan a prezentat, miercuri, la reuniunea şefilor de misiune ai statelor membre UE şi ai Comisiei Europene, priorităţile economice şi de securitate ale Guvernului României.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 12 Noiembrie 2025

47:49

Alt Text!
Vorbește Lumea
12 Noiembrie 2025

01:45:03

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
11 Noiembrie 2025

01:13:03

Alt Text!
iBani
iBani - 10 Noiembrie 2025

17:22

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28