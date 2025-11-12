Nicușor Dan: „Discuția despre pensii acoperă adevăratele probleme din justiție. De ce nu mai anchetăm magistrați?”

Discuțiile despre pensii acoperă, de fapt, adevăratele probleme din justiție, consideră Nicușor Dan, care se întreabă, de exemplu, ”de ce nu mai anchetăm magistrați”. Șeful statului consideră că este imposibil statistic să nu aibă și ei uscăturile lor.

Nicușor Dan a declarat miercuri că toate aceste discuții publice despre pensiile magistraților nu fac decât să acopere, de fapt, ”adevăratele probleme din justiția” românească.

”De ce nu mai anchetăm magistrați, de exemplu? Pentru că, statistic vorbind, nu se poate ca o întreagă categorie profesională să nu aibă uscăturile ei. Cum funcționează Inspecția Judiciară, nu cumva dă soluții diferite la cazuri identice? Cum se fac, de fapt, promovările?”, a spus președintele la prezentarea Strategiei Naționale de Apărare a Țării.

”Nu m-am poziționat de partea magistraților, pentru că am spus că nu e normal ca pensiile să fie la nivelul salariilor de acum și că nu e normal să te pensionezi la 48 de ani. Aici nu e un meci, nu e un concurs de like-uri, ci de cum să rezolvi o problemă socială”, a spus șeful statului.

Dan este de părere că ”toată lumea a greșit în dezbaterea publică cu privire la magistrați, au fost ieșiri greșite și de o parte și de alta. Totul e să fim calmi și să găsim soluții”.

”Sentimentul de justiție socială este grav afectat”

Președintele a vorbit în acest context despre numeroasele decizii recente ale justiției de eliberare a unor mari corupți, despre care a spus că reprezintă ”un semnal foarte prost pentru societate”.

”Sentimentul de justiție socială este grav afectat. Statul a investit foarte mult pentru a documenta fapte de corupție, cu prejudicii foarte mari, iar oamenii ăștia scapă foarte repede”, apreciază Nicușor Dan.

Șeful statului atrage însă atenția că vina trebuie căutată aici dincolo de judecători, care, până la urmă, trebuie să se supună legilor impuse de forurile superioare: ”Cât din această decizie revine CCR, cât revine Parlamentului și cât revine instanței de judecată?”

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













