Nicuşor Dan, noi discuţii la Cotroceni cu liderii coaliţiei şi magistraţii pentru legea pensiilor speciale

12-11-2025 | 07:03
Nicusor Dan
Inquam Photos / George Calin

Preşedintele Nicuşor Dan a convocat din nou, miercuri, la Palatul Cotroceni, liderii Coaliţiei de guvernare, dar de această dată vor lua parte la discuţii şi reprezentanţi ai magistraţilor.

autor
Vlad Dobrea

Se va discuta despre proiectul de lege referitor la pensiile magistraţilor, astfel încât actul normativ să treacă de controlul de constituţionalitate.

Potrivit programului oficial al preşedintelui, anunţat de Administraţia Prezidenţială, Nicuşor Dan are, miercuri, de la ora 12.00, o conferinţă de presă, la Palatul Cotroceni.

Ulterior, de la ora 16.00, şeful statului se va întâlni cu liderii coaliţiei, pentru a doua oară săptămâna aceasta, de data aceasta la discuţii urmând să participe şi reprezentanţi ai magistraţilor.

Tema discuţiei este proiectul pensiilor magistraţilor, care trebuie modificat, în urma respingerii lui de către Curtea Constituţională.

Marţi, şeful statului a avut o discuţie cu liderii coaliţiei, stabilindu-se constituirea unui grup de lucru, împreună cu reprezentanţii din justiţie, pentru finalizarea proiectului de lege, după ce Curtea Costituţională a publicat motivarea admiterii sesizării ÎCCJ.

CCR a publicat, vineri, motivarea deciziei legate de legea pensiilor magistraţilor, în care arată că Guvernul nu a solicitat avizul CSM, ceea ce este contrar Constituţiei, fiind astfel afectat rolul CSM de garant al independenţei justiţiei.

Preşedintele a declarat, marţi, că problema pensiilor speciale ale magistraţiilor trebuie corectată, dar a remarcat că acestea au devenit subiect de campanie politică, iar magistraţii au devenit un fel de ”vinovaţi de serviciu”, ceea ce ”nu e în regulă”.

Reprezentanţii Consiliului Superior al Magistraturii au anunţat, luni, că au depus plângere pentru incitare la violenţă, ură sau discriminare, după declaraţiile Oanei Gheorghiu cu privire la pensiile magistraţilor.

”Consiliul Superior al Magistraturii condamnă ferm declaraţiile vicepremierului Oana Gheorghiu formulate în cadrul unui interviu televizat, prin care independenţa justiţiei şi statutul magistraţilor au fost încălcate într-un mod iresponsabil şi populist. Afirmaţiile formulate deliberat într-o notă caracterizată de vector emoţional, cu referire la fonduri alocate pentru minori afectaţi de patologii grave, şi comparaţia între situaţia acestora şi garanţiile financiare de independenţă a justiţiei nu pot fi simple opinii personale atunci când provin de la un reprezentant al puterii executive”, a transmis, luni, CSM, într-un comunicat de presă.

Comentariile au venit după ce Oana Gheorghiu a declarat că înţelege dificultatea pe care magistraţii o au în a renunţa la veniturile mari de care beneficiază, dar le-a transmis acestora că până acum ”au fost prinşi într-un Caritas care nu putea să dureze la nesfârşit”, iar oamenii raţionali trebuie să înţeleagă această realitate.

Sursa: News.ro

Dată publicare: 12-11-2025 07:03

