Cum vrea Guvernul să „îndulcească” tăierea pensiilor speciale ale magistraților. Singura modificare acceptată de Bolojan

Stiri Politice
10-11-2025 | 19:50
Președintele Nicușor Dan i-a chemat marți, la Cotroceni, pe liderii coaliției, în încercarea de a găsi o nouă formă a legii privind pensionarea magistraților care să mulțumească pe toată lumea.

Constantin Toma,  Robert Hoară,  Teodora Suciu

A apărut iar în discuție creșterea perioadei de tranziție pentru majorarea vârstei de pensionare, de la 10 la 15 ani. Timpul se scurge, iar România riscă să piardă 230 de milioane de euro de la Comisia Europeană dacă nu se ia repede o decizie.

Respinsă de cinci din cei nouă judecători ai Curții Constituționale, pe motiv că nu are avizul Consiliului Superior al Magistraturii, legea care ar duce la creșterea vârstei de pensionare și la scăderea cuantumului pensiei pe care magistrații o vor încasa de la stat este în aer.

Social-democrații își acuză partenerii de guvernare că nu se grăbesc să finalizeze o nouă variantă a legii, pentru ca statul să îndeplinească jalonul din PNRR.

Sorin Grindeanu, președintele PSD: „Sunt supărat, furios pentru că 21 de zile s-a pierdut vremea. Unii chiar își doresc doar să existe acest debate, dezbatere între oameni politici și sistemul de justiție, nu-i interesează să existe lege, nu-i interesează să nu se piardă acei bani, îi interesează să se pună în contradicție cu magistrații ca să câștige capital politic”.

O nouă ședință pe tema reformei pensiilor speciale

Președintele Nicușor Dan i-a chemat la Cotroceni pe liderii de la putere, în încercarea de a găsi o soluție. N-ar fi prima discuție pe acest subiect. La finalul lunii august, președintele a fost în vizită la Palatul Victoria și le-a sugerat premierului Ilie Bolojan și șefului PSD, Sorin Grindeanu, ca legea inițială să fie modificată, iar perioada de tranziție să crească. Doar că proiectul n-a mai fost ajustat. Acum, Ilie Bolojan ar fi dispus să facă un compromis și să crească perioada de la 10 la 15 ani, dar cuantumul pensiei să rămână la 70% din ultimul salariu net.

USR ar vrea, totuși, să se păstreze forma actuală, dar Guvernul să aștepte avizul CSM.

Ștefan Pălărie, liderul senatorilor USR: „Oamenii vor să vadă că și magistrații, la fel ca și profesorii, la fel ca și pensionarii, contribuie la această perioadă dificilă și sprijină țara într-un moment greu”.

Termenul limită pentru îndeplinirea jalonului din PNRR este 28 noiembrie. Premierul Ilie Bolojan a anunțat că săptămâna aceasta vom avea o nouă formă a proiectului de lege.

Sursa: Pro TV

Dată publicare: 10-11-2025 19:49

