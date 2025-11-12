Nicuşor Dan: Vor exista reforme privind pensionările și în alte sectoare care au pensii de serviciu

Stiri Politice
12-11-2025 | 12:55
nicusor dan
IMAGO

Preşedintele Nicuşor Dan anunţă că vor exista discuţii privind condiţiile de pensionare şi în cazul altor categorii profesionale care beneficiază de pensii de serviciu.

autor
Mihaela Ivăncică

Șeful statului a subliniat că există acord politic pentru ca cei care pot să se pensioneze, conform legii, însă rămân în sistem, vor beneficia de condiţiile vechii legislaţii atunci când vor alege să plece la pensie.

Acord politic pentru menţinerea condiţiilor actuale

„Există o îngrijorare în rândul cadrelor militare şi al oamenilor din Ministerul de Interne şi servicii că ce s-a întâmplat cu pensiile magistraţilor se va întâmpla şi în aceste zone. Da, este o discuţie care va începe, la un moment dat, însă ceea ce vreau să transmit este că, aşa cum pentru magistraţi este expres că cei care îndeplinesc condiţiile de pensionare în momentul noii legi vor beneficia de aceste condiţii de pensionare mai departe, adică în momentul în care se vor pensiona, dacă aleg să rămână în sistem, vor beneficia de condiţii le de la momentul acesta şi nu de la momentul viitor, în care se vor pensiona, există acord politic pe toate palierele pentru ca acelaşi lucru să se întâmple în sistemele de apărare, interne, servicii”, a anunţat, miercuri, preşedintele.

Acesta a menţionat că face anunţul cu privire la aceste subiect pentru a se evita pensionările masive, cum s-a întâmplat în sistemul de justiţie şi pentru ca cei care lucrează în aceste domenii să aibă predictibilitate cu privire la viitorul lor profesional.

„Adică nu este un motiv ca oamenii să se pensioneze, pentru că, din păcate, din cauza incertitudinii – vorbesc acum doar de zona de magistraţi – din cauza incertitudinii pe ce urma să fie, multă lume sa pensionat de frică că mai târziu nu vor avea aceleaşi condiţii de pensionare. Deci vreau să ca anunţul ăsta pentru ca oamenii să aibă o previzibilitate pe ce se va întâmpla cu viitorul lor profesional”, a subliniat Nicuşor Dan.

Sursa: News.ro

Etichete: nicusor dan, pensii, reforme,

Dată publicare: 12-11-2025 12:49

