Nicuşor Dan: Există o presiune socială la adresa magistraţilor, orice e rău în ţară se întâmplă pentru că au pensii prea mari

12-11-2025 | 13:01
Nicuşor Dan
Inquam Photos / George Călin

Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat că plângerea penală făcută de CSM împotriva unui om politic nu a fost un gest echilibrat, în contextul presiunii publice asupra magistraţilor.

Ioana Andreescu

Şeful statului a povestit că o judecătoare i-a spus că îi este frică să spună, public, că este judecător, iar acest lucru nu este normal. În plus, Nicuşor Dan a subliniat că nu este nevoie de un referendum privind pensiile magistraţilor.

Nicuşor Dan a afirmat că „nu a fost cel mai echilibrat gest al CSM-ului de a face o plângere penală faţă de un om politic care a avut o opinie politică”.

„Acum, în sprijinul CSM-ului, dacă vreţi, ca să ducem nuanţele şi echilibrul până la capăt, este un fenomen. CSM-ul este compus din nişte magistraţi care reprezintă alţi 5 sau 6 mii de magistraţi. Şi de mult timp, şi în special de câteva luni, există o presiune socială la adresa magistraţilor: orice e rău în ţara asta se întâmplă pentru că ei au nişte pensii prea mari”, a afirmat Nicuşor Dan într-o conferinţă de presă.

Şeful statului a amintit că, într-una dintre conferinţele anterioare, a spus că o să sune doi magistraţi care s-au hotărât să se pensioneze brusc, tocmai din cauza faptului că urma să fie modificată această lege.

„Am făcut exerciţiul ăsta. Am vorbit cu o doamnă judecătoare, care mi-a spus: «Eu am încercat să-mi fac meseria, m-am dus la toate cursurile de pregătire la care am putut să mă duc, să fiu competentă profesional, să rezolv problemele pe care le am de rezolvat. Acum, mi-e ruşine să spun public că sunt judecător. Ba chiar mi-e frică să spun public că sunt judecător. Asta nu-i normal»”, a arătat preşedintele.

„CSM-ul a avut o măsură disproporţionată, dar a avut-o la presiunea unor oameni care simt că asupra lor există o presiune socială, care este, în mare parte, nejustificată”, a mai adăugat Nicuşor Dan.

Şeful statului s-a referit şi la organizarea unui referendum privind pensiile magistraţilor:

„Un referendum este un instrument pe care îl foloseşti când părţi din societate au opinii divergente pe o anumită problemă. Nu e cazul aici. Şi societatea, şi clasa politică, şi inclusiv magistraţii sunt de acord că nu e normal ca pensia să fie cât salariul. Atunci este doar o chestiune de armonizare legislativă, de cum să rezolvăm această problemă. Deci nu e necesar un referendum. Toată lumea are aceeaşi opinie în societate pe problema asta”, a spus preşedintele, referindu-se la intenţia USR de a iniţia un referendum pe tema pensiilor magistraţilor.

