Scenariul luat în calcul pentru noua reformă a pensiilor speciale. Nicușor Dan i-a chemat pe liderii coaliției la discuții

Președintele Nicușor Dan i-a chemat marți, la Cotroceni, pe liderii coaliție pentru a dicuta despre pensiile magistraților. Sursele Știrilor ProTV susțin că s-ar fi ajuns la o variantă de compromis.

Șefii partidelor de la guvernare ar urma să se întâlnească marți, de la ora 10, pentru a discuta cu Nicușor Dan pe tema pensiilor speciale ale magistraților, asta după ce La finalul lunii octombrie CCR a respins reforma trecută prin asumarea răspunderii în parlament de guvernul Bolojan.

Formula agreată în coaliție prevede ca noua formă a legii să includă o perioadă de tranziție de 15 ani față de sistemul actual, arată surse politice pentru Știrile ProTV.

În ceea ce privește cuantumul pensiilor pe care ar urma să le primească magistrații dacă reforma discutată în coaliție ar trece de parlament și CCR, sursele Știrilor ProTV arată că indemnizațiile ar urma să fie plafonate la maxim 70% din ultimul salariu.

Reforma pensiilor speciale, respinsă de CCR

Recent, Curtea Constituţională a publicat motivele pentru care cinci judecători (Cristian Deliorga, Gheorghe Stan, Bogdan Licu, Mihai Busuioc şi Mihaela Ciochină) au decis pe 20 octombrie că legea privind reforma pensiilor speciale este neconstituţională.

Motivul invocat de cei cinci judecători este că Guvernul nu a solicitat, în intervalul de timp prevăzut de lege, aviz de la CSM. Potrivit CCR, atribuţia legală a CSM de a aviza iniţiativele legislative din domeniul justiţiei are ca temei art.134 alin.(4) din Constituţie şi este expresia art.133 alin.(1) din Constituţie referitor la rolul Consiliului de garant al independenţei justiţiei.

În cazul CSM, avizarea are ca finalitate, pe de o parte, realizarea unui dialog eficient între puterile statului, iar, pe de altă parte, adoptarea unor soluţii legislative raţionale din perspectiva modului de funcţionare a autorităţii judecătoreşti.

Curtea a mai reţinut că avizul este consultativ şi nu conform, întrucât CSM nu interferează cu atribuţiile celorlalte puteri, însă, indiferent de natura sa juridică, acesta reprezintă un veritabil instrument de "soft law", care, având în vedere rolul constituţional al emitentului şi considerentele dezvoltate, se constituie într-un reper fundamental în activitatea legislativă derulată de autorităţile implicate.

ÎCCJ: Independenţa justiţiei nu poate fi negociată

Atunci când a contestat la CCR reforma pensiilor speciale, judecătorii Înalții Curți de Casație și Justiție atrăgeau atenția asupra faptului că „„independenţa justiţiei nu poate fi negociată”.

„Astăzi, 04.09.2025, în şedinţa Secţiilor Unite, judecătorii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie au decis, în unanimitate, sesizarea Curţii Constituţionale cu privire la legea care modifică regimul pensiilor. Prin votul exprimat, judecătorii instanţei supreme transmit un NU răspicat oricărei tentative de a slăbi independenţa justiţiei şi statutul constituţional al magistraturii. Independenţa justiţiei nu poate fi negociată, nici relativizată prin argumente conjuncturale. Ea este o condiţie fundamentală a democraţiei şi a statului de drept”, se arată într-un comunicat dat publicităţii joi după amiază de ÎCCJ.

