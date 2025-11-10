Scenariul luat în calcul pentru noua reformă a pensiilor speciale. Nicușor Dan i-a chemat pe liderii coaliției la discuții

10-11-2025 | 16:22
Inquam Photos / Octav Ganea

Președintele Nicușor Dan i-a chemat marți, la Cotroceni, pe liderii coaliție pentru a dicuta despre pensiile magistraților. Sursele Știrilor ProTV susțin că s-ar fi ajuns la o variantă de compromis.

Adrian Popovici ,  Robert Hoară

Șefii partidelor de la guvernare ar urma să se întâlnească marți, de la ora 10, pentru a discuta cu Nicușor Dan pe tema pensiilor speciale ale magistraților, asta după ce La finalul lunii octombrie CCR a respins reforma trecută prin asumarea răspunderii în parlament de guvernul Bolojan.

Formula agreată în coaliție prevede ca noua formă a legii să includă o perioadă de tranziție de 15 ani față de sistemul actual, arată surse politice pentru Știrile ProTV.

În ceea ce privește cuantumul pensiilor pe care ar urma să le primească magistrații dacă reforma discutată în coaliție ar trece de parlament și CCR, sursele Știrilor ProTV arată că indemnizațiile ar urma să fie plafonate la maxim 70% din ultimul salariu.

Reforma pensiilor speciale, respinsă de CCR

Recent, Curtea Constituţională a publicat motivele pentru care cinci judecători (Cristian Deliorga, Gheorghe Stan, Bogdan Licu, Mihai Busuioc şi Mihaela Ciochină) au decis pe 20 octombrie că legea privind reforma pensiilor speciale este neconstituţională.

oameni pe strada
Ce pensii speciale primesc eroii Revoluției sau veteranii de război și cum diferă de cele ale magistraților sau diplomaților

Motivul invocat de cei cinci judecători este că Guvernul nu a solicitat, în intervalul de timp prevăzut de lege, aviz de la CSM. Potrivit CCR, atribuţia legală a CSM de a aviza iniţiativele legislative din domeniul justiţiei are ca temei art.134 alin.(4) din Constituţie şi este expresia art.133 alin.(1) din Constituţie referitor la rolul Consiliului de garant al independenţei justiţiei.

În cazul CSM, avizarea are ca finalitate, pe de o parte, realizarea unui dialog eficient între puterile statului, iar, pe de altă parte, adoptarea unor soluţii legislative raţionale din perspectiva modului de funcţionare a autorităţii judecătoreşti.

Curtea a mai reţinut că avizul este consultativ şi nu conform, întrucât CSM nu interferează cu atribuţiile celorlalte puteri, însă, indiferent de natura sa juridică, acesta reprezintă un veritabil instrument de "soft law", care, având în vedere rolul constituţional al emitentului şi considerentele dezvoltate, se constituie într-un reper fundamental în activitatea legislativă derulată de autorităţile implicate.

ÎCCJ: Independenţa justiţiei nu poate fi negociată

Atunci când a contestat la CCR reforma pensiilor speciale, judecătorii Înalții Curți de Casație și Justiție atrăgeau atenția asupra faptului că „„independenţa justiţiei nu poate fi negociată”.

„Astăzi, 04.09.2025, în şedinţa Secţiilor Unite, judecătorii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie au decis, în unanimitate, sesizarea Curţii Constituţionale cu privire la legea care modifică regimul pensiilor. Prin votul exprimat, judecătorii instanţei supreme transmit un NU răspicat oricărei tentative de a slăbi independenţa justiţiei şi statutul constituţional al magistraturii. Independenţa justiţiei nu poate fi negociată, nici relativizată prin argumente conjuncturale. Ea este o condiţie fundamentală a democraţiei şi a statului de drept”, se arată într-un comunicat dat publicităţii joi după amiază de ÎCCJ.

Sursa: StirilePROTV

Dată publicare: 10-11-2025 16:02

Președinții curților de apel: „În nicio democrație o putere în stat nu cere socoteală altei puteri în stat, mimând empatia”
Președinții curților de apel: „În nicio democrație o putere în stat nu cere socoteală altei puteri în stat, mimând empatia”

Președinții curților de apel o apără pe șefa Curții Supreme de critici și spun că ”în nicio democrație o putere în stat nu cere socoteală altei puteri în stat”. În contrapondere, premierul insistă că nicăieri nu există pensii mai mari decât salariul.

Ce pensii speciale primesc eroii Revoluției sau veteranii de război și cum diferă de cele ale magistraților sau diplomaților
Ce pensii speciale primesc eroii Revoluției sau veteranii de război și cum diferă de cele ale magistraților sau diplomaților

În România, există opt legi care stabilesc care sunt pensiile speciale, cine are dreptul de acestea și ce valoare pot avea. Adesea, termenul este folosit pentru a vorbi pentru pensiile de serviciu, precum cele primite de magistrați.

Cine sunt românii cu pensii speciale și cât primesc. Până la 25.000 lei pentru magistrați, majoritar din bugetul de stat
Cine sunt românii cu pensii speciale și cât primesc. Până la 25.000 lei pentru magistrați, majoritar din bugetul de stat

Legea stabilește șase categorii de pensii de serviciu. Aceste pensii speciale sunt acoperite din contribuțiile foștilor angajați și completate cu până două treimi, în unele cazuri, cu bani de la bugetul de stat.

Nicolas Sarkozy va fi eliberat din închisoare sub un control judiciar strict, după doar 20 de zile în spatele gratiilor
Nicolas Sarkozy va fi eliberat din închisoare sub un control judiciar strict, după doar 20 de zile în spatele gratiilor

Nicolas Sarkozy, fost președinte al Franței, încarcerat de nici trei săptămâni după condamnarea în dosarul libian al finanțării campaniei din 2007, a fost eliberat luni sub control judiciar strict, urmând să părăsească închisoarea Santé din Paris.

Surse - Noua Strategie Națională de Apărare va fi prezentată miercuri. Nicușor Dan va reintroduce ceva scos de Klaus Iohannis
Surse - Noua Strategie Națională de Apărare va fi prezentată miercuri. Nicușor Dan va reintroduce ceva scos de Klaus Iohannis

Președintele Nicușor Dan va prezenta, miercuri, în fața Parlamentului, Strategia Națională de Apărarea a țării. Documentul include și un reintroducerea unui element crucial pentru România, scos însă, în 2020, de Klaus Iohannis.

Orban anunţă o înţelegere directă cu Trump: Ungaria, exceptată pe termen nedefinit de la sancţiunile asupra petrolului rusesc
Orban anunţă o înţelegere directă cu Trump: Ungaria, exceptată pe termen nedefinit de la sancţiunile asupra petrolului rusesc

Premierul ungar Viktor Orban a declarat luni că "a bătut palma" cu preşedintele american Donald Trump "cu privire la scutirea Ungariei de sancţiunile petroliere americane pe o perioadă nedeterminată", relatează agenţia de presă MTI.

