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Ar putea, inclusiv, să refuze unele solicitări dacă vor considera că volumul de muncă le-ar afecta serios activitatea. Social-democrații spun că vor să limiteze abuzurile, în timp ce opoziția acuză că proiectul îngrădește un drept garantat de Constituție.

De 25 de ani, Legea 544 garantează accesul la informațiile de interes public. În baza acesteia, oricine poate cere instituțiilor publice informații despre contracte, achiziții, proiecte și alte demersuri care îi privesc într-un fel sau altul pe cetățeni. Pe baza unor documente obținute cu ajutorul acestei legi, jurnaliștii au arătat de multe ori în ce instituții sunt nereguli.

Acum, PSD vrea să schimbe legea. Proiectul depus în Parlament prevede că primele cinci pagini pe hârtie ar fi gratuite. În rest, chiar și pentru actele trimise pe e-mail, instituția ar putea cere bani dacă angajații trebuie să le caute în arhivă. În anumite situații, instituțiile ar putea chiar să refuze să răspundă la o solicitare. În prezent, trebuie să răspundă în zece zile unei cereri, iar dacă au nevoie de mai mult timp, au la dispoziție cel mult 30 de zile în total.

Argumentele PSD pentru modificarea legii

Într-un răspuns transmis Știrilor PRO TV, cei de la PSD spun că legea vine să deblocheze instituțiile care sunt asaltate zilnic de solicitări.

„Sunt persoane care formulează cereri la care este imposibil să se răspundă în 30 de zile. De exemplu, unele solicită toate dispozițiile primarului din ultimii 50 de ani sau întreaga arhivă a achizițiilor publice din ultimii 18 ani. Altele trimit cereri redactate cu ajutorul inteligenței artificiale, la care este imposibil să se răspundă”, au transmis social-democrații.

Partidele din opoziție critică dur proiectul PSD.

Diana Buzoianu, deputat USR: „Este doar un pas în plus spre o dictatură din partea unor oameni care sunt supărați că jurnaliștii fac investigații. Că societatea civilă vrea să afle ce fac instituțiile, că pur și simplu un om vrea să afle ce s-a întâmplat”.

Adrian Câciu, deputat PSD: „Inițiativa pe care noi am depus-o nu își dorește să îngrădească accesul la informațiile de interes public”.

Reporter: „Această lege, în forma brută pe care o are, ar putea lăsa loc de abuzuri”.

Adrian Câciu: „Pot fi de acord cu acest lucru, tocmai de aceea noi am introdus un mecanism cu o serie de criterii. Putem să îmbunătățim împreună acest proiect astfel încât să nu avem parte de abuzuri”.

Ionel Bogdan, purtătorul de cuvânt al PNL: „Vom utiliza toate pârghiile parlamentare pentru a modifica această lege sau măcar pentru a o respinge”.

Deocamdată, propunerea PSD a fost înregistrată la Senat, prima cameră sesizată.