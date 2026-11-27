Scădere masivă a autorizațiilor de construire pentru clădiri rezidențiale, în toată țara. Unde se construiește cel mai mult
Numărul autorizaţiilor de construire eliberate pentru clădiri rezidenţiale în primele zece luni ale acestui an a scăzut cu 16% faţă de perioada similară din 2025, arată datele publicate, vineri, de Institutul Naţional de Statistică (INS).
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Astfel, în intervalul 1 ianuarie - 31 octombrie 2026, s-au eliberat 26.343 de autorizaţii de construire, pe fondul scăderilor consemnate în toate regiunile de dezvoltare: Nord-Est (-1.325 de autorizaţii), Sud-Muntenia (-827), Vest (-800), Nord-Vest (-784), Sud-Est (-727), Centru (-503), Bucureşti-Ilfov (-229) şi Sud-Vest Oltenia (-140), scrie Agerpres.
Potrivit sursei citate, la nivelul lunii octombrie din anul curent, comparativ cu octombrie 2025, se evidenţiază o scădere atât a numărului de autorizaţii de construire eliberate pentru clădiri rezidenţiale (-28,6%), cât şi a suprafeţei utile totale (-40,7%).
În profil teritorial, această scădere a numărului de autorizaţii de construire eliberate pentru clădiri rezidenţiale (-932 de autorizaţii) este reflectată în toate regiunile de dezvoltare: Sud-Est (-198), Nord-Est (-159), Vest (-137), Nord-Vest (-133), Sud-Muntenia (-122), Bucureşti-Ilfov (-79), Centru (-75) şi Sud-Vest Oltenia (-29).
Raportat la perioada de referinţă, s-a înregistrat o scădere a numărului de autorizaţii de construire eliberate pentru clădiri nerezidenţiale (-26,5%), dar şi a suprafeţei utile totale (-38%).
Datele INS relevă faptul că, de la un an la altul, în profil teritorial, există o scădere a suprafeţei utile la autorizaţiile de construire eliberate pentru clădirile nerezidenţiale (-98.132 mp), ca urmare a activităţilor din regiunile de dezvoltare: Centru (-36.083 mp), Nord-Est (-21.318 mp), Bucureşti-Ilfov (-17.722 mp), Nord-Vest (-17.627 mp), Vest (-8.818 mp), Sud-Est (-5.566 mp) şi Sud-Vest Oltenia (-2.002 mp).
Singura creștere, în regiunea Sud-Muntenia
Pe de altă parte, singura tendinţă de creştere a numărului de autorizaţii eliberate apare în regiunea de dezvoltare Sud-Muntenia (+11.004 mp).
De la o lună la alta (octombrie vs septembrie 2026), se observă un rezultat pozitiv în ceea ce priveşte autorizaţiile de construire eliberate pentru clădiri rezidenţiale (+4,6%), însă cu o suprafaţă utilă totală de 495.776 mp (-27,2%). Din totalul autorizaţiilor de construire pentru clădiri rezidenţiale, 69,9% sunt pentru zona rurală.
Totodată, în perioada analizată, se evidenţiază o creştere a numărului de autorizaţii de construire eliberate pentru clădiri rezidenţiale (+102), iar în profil teritorial este reflectată în următoarele regiuni de dezvoltare: Nord-Est (+87 de autorizaţii), Bucureşti-Ilfov (+63), Nord-Vest (+36), Sud-Muntenia (+29), Sud-Vest Oltenia (+25) şi Sud-Est (+2).
În schimb, scăderi s-au înregistrat în regiunile de dezvoltare Centru (-126 de autorizaţii) şi Vest (-14).
De asemenea, în luna octombrie 2026 s-au eliberat 490 de autorizaţii de construire pentru clădiri nerezidenţiale, mai mult cu 16,7% faţă de luna septembrie, acelaşi an, în suprafaţă utilă totală de 160.123 mp (-35,2%).
Comparativ cu luna precedentă, suprafaţa utilă la autorizaţiile de construire eliberate pentru clădirile nerezidenţiale s-a diminuat cu 86.922 mp, trendul fiind observat în regiunile de dezvoltare: Vest (-32.302 mp), Bucureşti-Ilfov (-31.449 mp), Sud-Est (-16.201 mp), Centru (-14.011 mp), Sud-Vest Oltenia (-6.961 mp) şi Nord-Vest (-6.861 mp).
La polul opus s-au situat regiunile de dezvoltare Sud-Muntenia (+11.146 mp) şi Nord-Est (+9.717 mp).
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