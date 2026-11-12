Reacţia acestuia vine ca urmare a apariţiei unui draft de lucru privind reforma administrativ-teritorială, potrivit căruia cele două judeţe ar urma să fie comasate iar noua titulatură să fie de „judeţul Bacău", scrie Agerpres.

Grupul de lucru privind reforma administrativ-teritorială este coordonat de europarlamentarul PSD Dragoş Benea, care este şi preşedinte al filialei PSD Bacău.

Harpa cere o analiză înainte de comasarea județelor

Daniel-Vasilică Harpa susţine că reorganizarea administrativ-teritorială a României este un subiect mult prea important pentru a fi tratat în grabă.

Totodată, el este de acord că administraţia trebuie să devină mai eficientă, că trebuie reduse cheltuielile inutile şi că este nevoie de servicii publice mai bune, dar spune că reforma în acest domeniu trebuie pregătită cu foarte mare atenţie.

„În ceea ce priveşte scenariul potrivit căruia judeţul Neamţ ar urma să fie comasat cu Bacăul, nu consider că aceasta este o soluţie care poate fi acceptată fără o analiză serioasă şi fără consultarea comunităţilor. Nu putem redesena harta administrativă a ţării luând pur şi simplu ca model organizarea Curţilor de Apel. Administraţia unui judeţ presupune responsabilităţi cu totul diferite. Vorbim despre investiţii, spitale, drumuri, servicii publice, despre dezvoltarea unor comunităţi care au propriile nevoi şi priorităţi", a declarat preşedintele CJ Neamţ, Daniel-Vasilică Harpa.

Liderul PSD propune luarea în calcul a regiunilor istorice

Liderul social-democrat crede că merită analizată inclusiv o organizare care să ţină seama de regiunile istorice ale României, iar reper poate fi şi modul de organizare a mitropoliilor.

„În Moldova, de exemplu, Arhiepiscopia Romanului şi Bacăului îşi are sediul la Roman, în judeţul Neamţ. Este un exemplu care arată cât de importante sunt istoria şi legăturile dintre comunităţi", a subliniat Harpa.

În ceea ce priveşte judeţul Neamţ, Daniel-Vasilică Harpa susţine că acesta are identitatea sa, centre urbane importante, instituţii, investiţii majore în derulare şi un potenţial de dezvoltare care trebuie respectat.

„Nu putem decide viitorul acestui judeţ pornind de la o simplă împărţire pe hartă. Aştept să vedem studiile de impact, economiile reale pe care le-ar produce o asemenea reorganizare, modul în care vor fi reprezentate comunităţile şi ce se întâmplă cu proiectele aflate în derulare. Sunt deschis unei reforme bine fundamentate şi colaborării cu judeţele vecine, inclusiv cu Bacăul. Dar consider că orice schimbare de asemenea amploare trebuie discutată cu autorităţile locale şi, mai ales, cu cetăţenii", a precizat, preşedintele CJ Neamţ.

El a adăugat că o reorganizare trebuie să aducă beneficii reale oamenilor, iar acestea trebuie demonstrate înainte de a lua decizii care vor influenţa dezvoltarea judeţului pentru multe decenii.