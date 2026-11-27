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Cifra de afaceri din comerţul cu ridicata (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) a crescut, în primele nouă luni ale acestui an, faţă de perioada similară din 2025, cu 0,1%, atât ca serie brută, cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, potrivit datelor publicate, vineri, de Institutul Naţional de Statistică (INS) și preluate de Agerpres.

Astfel, în perioada ianuarie - septembrie 2026, creşterea cifrei de afaceri din comerţul cu ridicata, ca serie brută, s-a datorat evoluţiilor înregistrate în comerţul cu ridicata specializat al altor produse (+11,6%), comerţul cu ridicata al bunurilor de consum, altele decât cele alimentare (+8,9%) şi comerţul cu ridicata al echipamentului informatic şi de telecomunicaţii (+4,2%).

Scăderi au înregistrat comerţul cu ridicata nespecializat (-15,2%), activităţile de intermediere în comerţul cu ridicata (-10,2%), comerţul cu ridicata al produselor agricole brute şi al animalelor vii (-9,8%), comerţul cu ridicata al produselor alimentare, al băuturilor şi al tutunului (-4%) şi comerţul cu ridicata al altor maşini, echipamente şi furnituri (-2,7%).

Ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, cifra de afaceri din comerţul cu ridicata a crescut, în primele nouă luni ale anului, cu 0,1%.

Potrivit INS, în luna septembrie 2026, comparativ cu luna corespunzătoare a anului trecut, cifra de afaceri din comerţul cu ridicata a scăzut, ca serie brută, cu 1,1%, ca urmare a diminuărilor înregistrate la activităţile de intermediere în comerţul cu ridicata (-20,3%), comerţul cu ridicata nespecializat (-19,5%), comerţul cu ridicata al produselor agricole brute şi al animalelor vii (-11%), comerţul cu ridicata al echipamentului informatic şi de telecomunicaţii (-9,6%), comerţul cu ridicata al altor maşini, echipamente şi furnituri (-3,5%) şi comerţul cu ridicata al produselor alimentare, al băuturilor şi al tutunului (-1,6%).

Creșteri în septembrie 2026 față de august

Creşteri au fost consemnate în comerţul cu ridicata al bunurilor de consum, altele decât cele alimentare (+12,8%) şi în comerţul cu ridicata specializat al altor produse (+12,7%).

Ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, cifra de afaceri din comerţul cu ridicata a scăzut în septembrie 2026, în ritm anual, cu 1,1%.

Raportat la luna august 2026, cifra de afaceri din comerţul cu ridicata a crescut în septembrie, ca serie brută, cu 3,8%, datorită creşterilor înregistrate în comerţul cu ridicata al echipamentului informatic şi de telecomunicaţii (+19%), comerţul cu ridicata al bunurilor de consum, altele decât cele alimentare (+16,7%), activităţile de intermediere în comerţul cu ridicata (+7,9%), comerţul cu ridicata al altor maşini, echipamente şi furnituri (+7,2%), comerţul cu ridicata nespecializat (+7,1%), comerţul cu ridicata specializat al altor produse (+1%) şi comerţul cu ridicata al produselor alimentare, al băuturilor şi al tutunului (+0,8%).

În schimb, comerţul cu ridicata al produselor agricole brute şi al animalelor vii a scăzut cu 17,7%.

Ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, cifra de afaceri din comerţul cu ridicata a scăzut în septembrie, comparativ cu luna precedentă, cu 2,3%.