Ilie Bolojan: „Primăriile trebuie să devină factori de dezvoltare, nu să stea cu mâna întinsă la Guvern”

Stiri Politice
17-10-2025 | 16:55
Ilie Bolojan
Inquam Photos / George Călin

Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, că nu există altă posibilitate pentru pachetul din administraţia locală decât asumarea de răspundere, acesta fiind scris, pregătit şi incluzând câteva măsuri foarte importante.

autor
Claudia Alionescu

În primul rând, el întăreşte autoritatea primarilor de a-şi face datoria.

Bolojan a mai arătat că toate elementele care întăresc autonomia locală – de la posibilitatea de încasare a impozitelor, la autoritatea de a controla disciplina în construcţii, de a face planuri de urbanism şi de a acorda facilităţi pentru dezvoltare – sunt cuprinse în acest pachet.

Nu există altă posibilitate pentru pachetul din administraţia locală decât asumarea de răspundere. Noi discutăm aici doar despre o componentă a pachetului de reformă, care înseamnă reducerea. Pachetul acesta este scris, este pregătit şi include câteva măsuri foarte importante. În primul rând, întăreşte autoritatea primarilor de a-şi face datoria, în aşa fel încât primăriile să devină factori de dezvoltare şi nu să stea în permanenţă cu mâna întinsă către guvern. Deci vrei autonomie locală? Da, dar nu pe banii statului în totalitate, ci şi pe banii pe care îi încasezi tu. Şi se creează această autoritate de a încasa impozitele, de a genera politici de dezvoltare, de a transfera active pe care astăzi statul român le are şi nu le foloseşte către autorităţile locale, pentru a pune în valoare terenuri sau clădiri care aparţin ministerelor”, a spus premierul Bolojan la RRA.

Autonomia locală

El a precizat că, prin acest pachet, se realizează „o descentralizare, un transfer de autoritate către autorităţile locale”.

Citește și
Mihai Fifor
Fifor: „Bolojan bulversează administrația locală pentru beneficii minore. Soluția este reforma administrativ-teritorială”

Gândiţi-vă, de exemplu, că astăzi o primărie nu are niciun control, în interiorul localităţii, asupra jocurilor de noroc. Dacă ne ducem într-un oraş din România, constatăm că aproape pe fiecare stradă, la parterul blocurilor, de multe ori, există astfel de spaţii. Acest pachet transferă dreptul autorităţilor locale de a autoriza sau nu, în interiorul unei localităţi, jocurile de noroc, de a stabili zone dedicate acestora şi de a impune taxe speciale, pentru ca, în acele zone, să poată regla intensitatea – câte jocuri de noroc sunt permise”, a spus Bolojan.

Ilie Bolojan a mai afirmat că acest pachet, dată fiind complexitatea lui, are nevoie de o gândire unitară, iar asumarea răspunderii este forma practică prin care el poate deveni lege într-o perioadă relativ scurtă.

Asta trebuie să facem, în perioada următoare, cât mai repede posibil. Toate elementele care întăresc autonomia locală – de la posibilitatea de încasare a impozitelor, la autoritatea de a controla disciplina în construcţii, de a face planuri de urbanism, de a da facilităţi pentru dezvoltare – sunt cuprinse în acest pachet. România nu se poate schimba doar din Bucureşti, doar de către guvern. România înseamnă comunităţi în care fiecare face ceea ce este nevoie pentru a schimba faţa acelei comunităţi şi, în general, schimbările sunt o sumă de mici schimbări – şi asta trebuie să facem”, a menţionat şeful Executivului.

Explozia din Rahova: ”A sărit în aer tot blocul, s-a ales praful de orice”. Primele mărturii ale supraviețuitorilor

Sursa: News.ro

Etichete: romania, masuri, ilie bolojan, administratia locala,

Dată publicare: 17-10-2025 16:55

Articol recomandat de sport.ro
VIDEO | Gigi Becali, gest extrem pe stradă. A aruncat Noul Testament primit de la un credincios
VIDEO | Gigi Becali, gest extrem pe stradă. A aruncat Noul Testament primit de la un credincios
Citește și...
Bolojan a anunțat interzicerea cumulului pensiei cu salariul până la finalul lunii. „Suntem pe cale să găsim formula”
Stiri Politice
Bolojan a anunțat interzicerea cumulului pensiei cu salariul până la finalul lunii. „Suntem pe cale să găsim formula”

Premierul Ilie Bolojan a subliniat vineri importanţa reformei în administraţia locală şi centrală, menţionând că urmează să fie identificată formula constituţională pentru a pune în aplicare interdicţia cumulului pensiei cu salariul.

Fifor: „Bolojan bulversează administrația locală pentru beneficii minore. Soluția este reforma administrativ-teritorială”
Stiri Politice
Fifor: „Bolojan bulversează administrația locală pentru beneficii minore. Soluția este reforma administrativ-teritorială”

Deputatul PSD Mihai Fifor susţine că premierul Ilie Bolojan vrea "să bulverseze" administraţia publică locală prin măsurile pe care vrea să le ia, menţionând că acesta ar trebui să se concentreze pe o reformă administrativ-teritorială.

Nou blocaj în coaliție, acum pe reforma din administrația locală și pe plafonarea unor prețuri la raft. Bolojan a cerut răgaz
Stiri Politice
Nou blocaj în coaliție, acum pe reforma din administrația locală și pe plafonarea unor prețuri la raft. Bolojan a cerut răgaz

Liderii coaliției s-au întâlnit miercuri, dar nu au decis nimic. Au plecat pe drumuri diferite de la Palatul Victoria, după o nouă ședință în care par să fi primat ambițiile de partid.

Unde sunt bugetarii din care Bolojan vrea să dea afară - „Enigma” celor 150.000 „lipsă” la Guvern, prezenți la Finanțe
Stiri Economice
Unde sunt bugetarii din care Bolojan vrea să dea afară - „Enigma” celor 150.000 „lipsă” la Guvern, prezenți la Finanțe

Una dintre direcțiile importante în reformarea statului, dar mai ales în salvarea bugetului prin reducerea deficitului, este reducerea numărului de angajați din administrația locală, după cum a anunțat recent premierul Ilie Bolojan.

Recomandări
Un bloc de 8 etaje, distrus de o explozie în București. 3 morți și numeroși răniți, inclusiv elevi din liceul apropiat
Stiri actuale
Un bloc de 8 etaje, distrus de o explozie în București. 3 morți și numeroși răniți, inclusiv elevi din liceul apropiat

O explozie a distrus complet două nivele ale unui bloc cu 8 etaje din București, pe Calea Rahovei. Cumplita deflagrație a făcut mai multe victime. Un bilanț provizoriu arată că 3 oameni au murit, iar 13 au fost răniți.

 
Explozia din Rahova. ANRE: Gazele au fost sigilate joi, sigiliul rupt vineri, înaintea deflagrației. Precizări Distrigaz Sud
Stiri actuale
Explozia din Rahova. ANRE: Gazele au fost sigilate joi, sigiliul rupt vineri, înaintea deflagrației. Precizări Distrigaz Sud

Gazele de la blocul distrus vineri în explozia din Rahova au fost sigilate de Distrigaz Sud Rețele joi, dar cineva a rupt sigiliul vineri, iar la scurt timp după asta a avut loc catastrofala deflagrație, potrivit ANRE.

Trump îl primește astăzi pe Zelenski, la Washington. „Putin este îngrijorat de eventuala livrare a rachetelor Tomahawk”
Stiri externe
Trump îl primește astăzi pe Zelenski, la Washington. „Putin este îngrijorat de eventuala livrare a rachetelor Tomahawk”

O avalanşă de acţiuni diplomatice cu miză mare, orchestrată de preşedintele american Donald Trump, a imprimat o nouă incertitudine în relaţia dintre Washington şi Kiev.  

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 17 Octombrie 2025

01:31:45

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 17 Octombrie 2025

46:23

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
17 Octombrie 2025

01:29:46

Alt Text!
iBani
iBani - 14 Octombrie 2025

15:54

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28