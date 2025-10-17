Ilie Bolojan: „Primăriile trebuie să devină factori de dezvoltare, nu să stea cu mâna întinsă la Guvern”

Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, că nu există altă posibilitate pentru pachetul din administraţia locală decât asumarea de răspundere, acesta fiind scris, pregătit şi incluzând câteva măsuri foarte importante.

În primul rând, el întăreşte autoritatea primarilor de a-şi face datoria.

Bolojan a mai arătat că toate elementele care întăresc autonomia locală – de la posibilitatea de încasare a impozitelor, la autoritatea de a controla disciplina în construcţii, de a face planuri de urbanism şi de a acorda facilităţi pentru dezvoltare – sunt cuprinse în acest pachet.

„Nu există altă posibilitate pentru pachetul din administraţia locală decât asumarea de răspundere. Noi discutăm aici doar despre o componentă a pachetului de reformă, care înseamnă reducerea. Pachetul acesta este scris, este pregătit şi include câteva măsuri foarte importante. În primul rând, întăreşte autoritatea primarilor de a-şi face datoria, în aşa fel încât primăriile să devină factori de dezvoltare şi nu să stea în permanenţă cu mâna întinsă către guvern. Deci vrei autonomie locală? Da, dar nu pe banii statului în totalitate, ci şi pe banii pe care îi încasezi tu. Şi se creează această autoritate de a încasa impozitele, de a genera politici de dezvoltare, de a transfera active pe care astăzi statul român le are şi nu le foloseşte către autorităţile locale, pentru a pune în valoare terenuri sau clădiri care aparţin ministerelor”, a spus premierul Bolojan la RRA.

Autonomia locală

El a precizat că, prin acest pachet, se realizează „o descentralizare, un transfer de autoritate către autorităţile locale”.

„Gândiţi-vă, de exemplu, că astăzi o primărie nu are niciun control, în interiorul localităţii, asupra jocurilor de noroc. Dacă ne ducem într-un oraş din România, constatăm că aproape pe fiecare stradă, la parterul blocurilor, de multe ori, există astfel de spaţii. Acest pachet transferă dreptul autorităţilor locale de a autoriza sau nu, în interiorul unei localităţi, jocurile de noroc, de a stabili zone dedicate acestora şi de a impune taxe speciale, pentru ca, în acele zone, să poată regla intensitatea – câte jocuri de noroc sunt permise”, a spus Bolojan.

Ilie Bolojan a mai afirmat că acest pachet, dată fiind complexitatea lui, are nevoie de o gândire unitară, iar asumarea răspunderii este forma practică prin care el poate deveni lege într-o perioadă relativ scurtă.

„Asta trebuie să facem, în perioada următoare, cât mai repede posibil. Toate elementele care întăresc autonomia locală – de la posibilitatea de încasare a impozitelor, la autoritatea de a controla disciplina în construcţii, de a face planuri de urbanism, de a da facilităţi pentru dezvoltare – sunt cuprinse în acest pachet. România nu se poate schimba doar din Bucureşti, doar de către guvern. România înseamnă comunităţi în care fiecare face ceea ce este nevoie pentru a schimba faţa acelei comunităţi şi, în general, schimbările sunt o sumă de mici schimbări – şi asta trebuie să facem”, a menţionat şeful Executivului.

