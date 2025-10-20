Președintele USR, după ce CCR a respins legea pensiilor magistraților: ”Nu renunțăm”, facem referendum sau ”o refacem”

Stiri Politice
20-10-2025 | 16:23
Dominic Fritz
Inquam Photos / Virgil Simonescu

Preşedintele USR, Dominic Fritz, a transmis, luni, după ce CCR a respins proiectul privind reforma pensiilor magistraţilor, că, dacă legea a fost respinsă ”pe procedură”, actul legislativ va fi refăcut.

autor
Cristian Matei

De asemenea, Fritz spune că dacă legea a fost respinsă ”pe fond”, USR va propune un referendum pentru modificarea Constituţiei.

Deocamdată nu există o motivare a Curții Constituționale, aceasta urmând să fie făcută publică în perioada următoare.

”Curtea Constituţională a respins azi legea privind tăierea pensiilor speciale ale magistraţilor. Va trebui să citim cu atenţie motivarea. Dacă legea este respinsă pe o problemă de procedură, o refacem. Dacă legea este respinsă pe fond, adică dacă nu este constituţional să desfiinţăm pensiile speciale, atunci USR va propune un referendum pentru modificarea Constituţiei”, spune preşedintele USR.

El precizează că USR nu va renunţa la desfiinţarea acestor privilegii.

Citește și
ilie bolojan
Lovitură pentru Guvernul Bolojan. Judecătorii CCR au declarat neconstituțională legea pensiilor magistraților

”În orice caz, nu renunțăm la desființarea acestor privilegii. Avem, cu adevărat, voinţa să reformăm statul. De aceea, Guvernul trebuie să meargă mai departe. Pensiile speciale sunt testul de curaj şi de rezistenţă al Guvernului. Majoritatea românilor cere să fie eliminată această nedreptate, iar noi, partidele, avem datoria să găsim o rezolvare”, subliniază liderul USR.

”Credinţa USR este că rolul statului e să motiveze performanţa prin salarii corecte, nu competiţia cine se pensionează primul. Statul trebuie să funcţioneze pentru toţi cetăţenii, nu doar pentru unii privilegiaţi.”, mai afirmă Dominic Fritz.

Curtea Constituţională a admis, luni, obiecţia de neconstituţionalitate a Legii pensiilor magistraților.

Greșeala fatală a tinerei de 29 de ani care a murit pe un traseu dificil din Masivul Piatra Craiului

Sursa: Pro TV

Etichete: CCR, USR, pensii, magistrati,

Dată publicare: 20-10-2025 16:15

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Sabalenka și Badosa, în ipostaze incendiare la Dubai. Cum au fost surprinse
GALERIE FOTO Sabalenka și Badosa, în ipostaze incendiare la Dubai. Cum au fost surprinse
Citește și...
George Simion, după ce Legea pensiilor magistraților a picat la CCR: ”DEMISIA - Un gest onorabil din partea domnului Bolojan”
Stiri Politice
George Simion, după ce Legea pensiilor magistraților a picat la CCR: ”DEMISIA - Un gest onorabil din partea domnului Bolojan”

Președintele AUR, George Simion, i-a cerut demisia lui Ilie Bolojan din funcția de premier, luni, după ce judecătorii Curții Constituționale au admis sesizarea de neconstituționalitate a Înaltei Curți de Casație și Justiție. 

Lovitură pentru Guvernul Bolojan. Judecătorii CCR au declarat neconstituțională legea pensiilor magistraților
Stiri Justitie
Lovitură pentru Guvernul Bolojan. Judecătorii CCR au declarat neconstituțională legea pensiilor magistraților

Curtea Constituţională a României a admis, luni, sesizarea depusă de Înalta Curte de Casaţie de Justiţie în legătură cu legea privind pensiile magistraţilor, pentru care Guvernul şi-a angajat răspunderea în Parlament.

Nicușor Dan i-a spus lui Bolojan că nu trebuie să demisioneze dacă pensiile magistraților ”pică” la CCR: ”Nu înseamnă nimic”
Stiri Politice
Nicușor Dan i-a spus lui Bolojan că nu trebuie să demisioneze dacă pensiile magistraților ”pică” la CCR: ”Nu înseamnă nimic”

Președintele Nicușor Dan este de părere că Ilie Bolojan ar trebui să rămână în funcția de premier al României și dacă judecătorii CCR vor declara neconstituționale modificările legislative privind pensiile magistraților.

CSM îl contrazice pe Ilie Bolojan: JalonuI PNRR privind pensiile magistraților, considerat îndeplinit de Comisia Europeană
Stiri Politice
CSM îl contrazice pe Ilie Bolojan: JalonuI PNRR privind pensiile magistraților, considerat îndeplinit de Comisia Europeană

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) îl contrazice, vineri, pe premierul Ilie Bolojan pe tema pensiilor magistraţilor şi îndeplinirea jaloanelor din PNRR, întrucât Comisia Europeană a considerat îndeplinit jalonul 215, din octombrie 2024. 

Recomandări
Lovitură pentru Guvernul Bolojan. Judecătorii CCR au declarat neconstituțională legea pensiilor magistraților
Stiri Justitie
Lovitură pentru Guvernul Bolojan. Judecătorii CCR au declarat neconstituțională legea pensiilor magistraților

Curtea Constituţională a României a admis, luni, sesizarea depusă de Înalta Curte de Casaţie de Justiţie în legătură cu legea privind pensiile magistraţilor, pentru care Guvernul şi-a angajat răspunderea în Parlament.

MAE: Rusia nu a cerut acordul pentru ca avionul lui Vladimir Putin să treacă deasupra României către summitul de la Budapesta
Stiri externe
MAE: Rusia nu a cerut acordul pentru ca avionul lui Vladimir Putin să treacă deasupra României către summitul de la Budapesta

România nu a primit până în prezent nicio solicitare de survol în contextul unei eventuale deplasări a lui Vladimir Putin la summitul anunţat la Budapesta, a declarat Oana Țoiu, ministrul de Externe al țării noastre.

Zeci de trenuri CFR Călători suspendate din 21 octombrie, din cauza datoriilor companiei. Vezi rutele afectate
Stiri Sociale
Zeci de trenuri CFR Călători suspendate din 21 octombrie, din cauza datoriilor companiei. Vezi rutele afectate

CFR a anunțat luni suspendarea temporară a circulației pentru aproape 40 de trenuri operate de CFR Călători, din cauza datoriei de peste 100 de milioane de lei pe care compania de transport călători o are la CFR SA, managerul infrastructurii feroviare.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 20 Octombrie 2025

47:17

Alt Text!
Vorbește Lumea
20 Octombrie 2025

01:43:53

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Doctor de bine
(P) One Health: de la zâmbet la sănătatea întregului organism – un concept inițiat de Dr. Ionuț Leahu

27:21

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Rezervații pentru combinații

44:33

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28