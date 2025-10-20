Președintele USR, după ce CCR a respins legea pensiilor magistraților: ”Nu renunțăm”, facem referendum sau ”o refacem”

Preşedintele USR, Dominic Fritz, a transmis, luni, după ce CCR a respins proiectul privind reforma pensiilor magistraţilor, că, dacă legea a fost respinsă ”pe procedură”, actul legislativ va fi refăcut.

De asemenea, Fritz spune că dacă legea a fost respinsă ”pe fond”, USR va propune un referendum pentru modificarea Constituţiei.

Deocamdată nu există o motivare a Curții Constituționale, aceasta urmând să fie făcută publică în perioada următoare.

”Curtea Constituţională a respins azi legea privind tăierea pensiilor speciale ale magistraţilor. Va trebui să citim cu atenţie motivarea. Dacă legea este respinsă pe o problemă de procedură, o refacem. Dacă legea este respinsă pe fond, adică dacă nu este constituţional să desfiinţăm pensiile speciale, atunci USR va propune un referendum pentru modificarea Constituţiei”, spune preşedintele USR.

El precizează că USR nu va renunţa la desfiinţarea acestor privilegii.

”În orice caz, nu renunțăm la desființarea acestor privilegii. Avem, cu adevărat, voinţa să reformăm statul. De aceea, Guvernul trebuie să meargă mai departe. Pensiile speciale sunt testul de curaj şi de rezistenţă al Guvernului. Majoritatea românilor cere să fie eliminată această nedreptate, iar noi, partidele, avem datoria să găsim o rezolvare”, subliniază liderul USR.

”Credinţa USR este că rolul statului e să motiveze performanţa prin salarii corecte, nu competiţia cine se pensionează primul. Statul trebuie să funcţioneze pentru toţi cetăţenii, nu doar pentru unii privilegiaţi.”, mai afirmă Dominic Fritz.

Curtea Constituţională a admis, luni, obiecţia de neconstituţionalitate a Legii pensiilor magistraților.

