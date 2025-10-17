Bolojan pune capăt discuțiilor despre majorarea salariului minim: Plafonarea a fost decisă deja

17-10-2025 | 16:42
Ilie Bolojan
Premierul Ilie Bolojan a estimat că, în următoarele două săptămâni, subiectul stabilirii salariului minim pentru anul 2026 va fi închis.

Sabrina Saghin

El a subliniat că, în condiţiile în care ar creşte, acesta are un impact important, având în vedere, între altele, că nivelul salarizării se raportează la salariul minim în sectorul public.

El a fost întrebat când se va lua o decizie cu privire la nivelul salariului minim aferent anului viitor.

„Da, în perioada următoare, probabil că în două săptămâni se va închide această discuţie. Dacă vă aduceţi aminte, unul din lucrurile care au fost decise pentru anul viitor este plafonarea de salarii şi de pensii în sectorul public. În condiţiile în care creşte salariul minim, el impactează, pentru că în anumite zone nivelul de salarii se raportează la salariul minim, în sectorul public", a declarat Ilie Bolojan.

El a subliniat că există un impact şi că „ar fi o contradicţie între ceea ce am hotărât până acum şi această creştere de salariu minim, pe de o parte".

Oameni pe strada
Guvernul nu ia în calcul majorarea salariului minim pentru 2026. Ioana Dogioiu: „În principiu, nu va creşte"

„Pe de altă parte, în sectorul privat, în condiţiile în care ar creşte salariul minim, sunt contracte colective de muncă, din nou, care se bazează pe salariul minim şi el ar avea un efect în cascadă, care ar impacta total asupra firmelor. Or, în condiţiile în care trebuie să recunoaştem că aceste măsuri au avut un impact de contracţie economică, nu poţi, când firmelor le este greu, să vii cu creşteri de salarii în condiţiile în care peste tot s-a stabilit că este o plafonare de salarii. Deci acestea sunt, să spunem, aspectele care au stat la baza unei discuţii de principiu pe care am avut-o pentru a încerca să păstrăm acest salariu minim la valoarea de anul acesta", a declarat Bolojan.

El a fost întrebat dacă afirmaţiile sale sună, mai degrabă, ca un răspuns negativ la varianta creşterii salariului minim.

„Nu, sună ca un răspuns corect în care am explicat care sunt datele economice, care sunt constrângerile, ce efecte ar avea şi trebuie să vedem cum această logică economică corectă şi bugetară reuşim să o punem în practică, având în vedere prevederile pe care le avem în prezent, care includ o modalitate de ajustare anuală a salariului minim. Dar asta se va întâmpla în perioada imediat următoare", a declarat Bolojan. 

Dată publicare: 17-10-2025 16:42

