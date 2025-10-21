Sindicatele propun majorarea salariului minim la 4.350 lei în 2026. Bolojan: „În principiu, nu va crește”

Stiri Economice
21-10-2025 | 09:34
Ilie Bolojan
Inquam Photos / George Calin

Cele mai multe federații sindicale au propus pentru 2026 o majorare a salariului minim la 4.350 lei, cu 300 lei mai mult decât nivelul actual de 4.050 lei, arata profit.ro.

autor
Mihai Niculescu

Adoptată și intrată în vigoare în 2024, Legea care transpune în legislația națională directiva europeană privind salariul minim european stabilește că salariul de bază minim brut pe țară este calculat astfel încât să aibă "nivelul orientativ" de 47%-52% în raport cu câștigul salarial mediu brut.

Hotărârea de guvern, adoptată în februarie anul acesta, privind procedura de stabilire a salariului de bază minim prevede că se stabilește și se actualizează anual cu suma dintre rata medie anuală a inflației prognozate și rata de creștere reală anuală a productivității muncii prognozate.

Poziția fermă a premierului Bolojan

În ciuda acestor prevederi legale, premierul Bolojan a transmis, prin purtătorul de cuvânt, că „În principiu, salariul minim nu va crește!”, arată profit.ro.

Acest „principiu” ar putea fi reevaluat în condițiile prevederilor legale în vigoare și pe fondul dorinței, exprimate vehement, celorlalți parteneri de guvernare, respectiv PSD, de a susține majorarea salariului minim.

Acum, înaintea reuniunii Consiliului Național Tripartit, în care Guvernul se va consulta cu sindicatele și patronatele cu privire la salariul minim, Ministerul Muncii a discutat cu reprezentanții partenerilor sociali formulele de calcul și propunerile acestora.

Calculele oficiale și scenariile posibile

Potrivit calculelor oficiale, din formula de calcul legală ar reieși un salariu minim de 4.325 lei.

La un nivel orientativ de 47% din câștigul salarial mediu brut, suma rezultată ar fi de 4.319 lei. La nivel orientativ de 50%, salariul minim ar ajunge la 4.595 lei, iar la un nivel orientativ de 52% ar merge până la 4.778 lei.

Propunerile sindicatelor și patronatelor

Două confederații sindicale au propus o majorare de până la 4.350 lei, alte două au venit cu propuneri de 4.400 lei și 4.445 lei, în timp ce o altă confederație a arătat că va face o propunere la reuniunea Consiliului Național Tripartit, de la Guvern.

Patronatele reprezentând IMM-urile au arătat că doresc menținerea nivelului actual al salariului minim, în contextul economic prezent și al noilor măsuri fiscale luate de Guvernul Bolojan.

O altă confederație patronală a solicitat ca, în cazul în care salariul minim va crește, Guvernul să aprobe creșterea minimă reieșită din calcule.

Sursa: Pro TV

