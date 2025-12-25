„Poarta Iadului” care arde fără încetare de peste 50 de ani. Doar un singur om a intrat vreodată înăuntru

„Ușa către Iad” există chiar aici, pe Pământ, și arde neîncetat din 1971 – existând o singură înregistrare cunoscută a unei persoane care a pășit vreodată în interiorul ei.

Parcă desprinsă din paginile unui thriller SF distopic, această „Poartă a Iadului” în flăcări se află chiar pe planeta noastră.

Spectacolul sinistru, cunoscut sub numele de „Ușa către Iad”, este în flăcări din 1971 și continuă să ardă și după mai bine de o jumătate de secol. Craterul de gaz Darvaza, sau „Strălucirea Karakumului”, cum este numit local, este o groapă uriașă în flăcări situată în Turkmenistan, care emite gaze naturale de peste cinci decenii, scrie Daily Express.

Profimedia

Ce se spune despre celebra „ușă către Iad”

Legenda spune că geologi sovietici au provocat accidental prăbușirea unei cavități de gaz natural în timpul unor foraje și au decis să îi dea foc pentru a preveni răspândirea gazelor letale. Ceea ce ei credeau că va fi o ardere de scurtă durată continuă de peste 50 de ani, lucru deloc surprinzător dacă ținem cont că Turkmenistanul ocupă locul patru la nivel mondial în ceea ce privește rezervele de gaz natural.

În mod intrigant, nu există înregistrări oficiale ale acestui incident în Turkmenistan, din cauza politicii de secretomanie a țării, documentele relevante fiind fie clasificate, fie inaccesibile, fie dispărute din arhive.

Această „Poartă către Iad” se află în apropierea satului Darvaza, în inima deșertului Karakum, și măsoară aproximativ 60–70 de metri lățime și circa 30 de metri adâncime. Vizibil de la kilometri distanță, craterul în flăcări a devenit o atracție turistică majoră a Turkmenistanului.

Singura persoană care a coborât vreodată în groapa în flăcări

În ciuda condițiilor aparent ostile ale acestui abis în flăcări, relatările vizitatorilor sugerează că ar putea exista semne de viață în interiorul craterului. Singura coborâre umană cunoscută în crater a fost realizată de exploratorul canadian George Kourounis.

În noiembrie 2013, Kourounis a coborât până pe fundul craterului Darvaza alături de National Geographic, pentru a colecta probe de sol în cadrul proiectului Extreme Microbiome Project, cu scopul de a detecta urme de viață în mediul extrem al craterului. Purtând un costum special rezistent la căldură, Kourounis a reușit să petreacă aproximativ 17 minute în interiorul craterului în flăcări.

În timpul acestei explorări spectaculoase, Kourounis a descris misiunea ca fiind „o căutare a vieții extraterestre chiar aici, pe Pământ”, deoarece mediul ostil, bogat în metan, este similar cu condițiile existente pe anumite exoplanete. Într-adevăr, au fost descoperite semne de viață: expediția lui Kourounis a identificat mai multe tipuri de bacterii în solul de pe fundul craterului.

Amintindu-și de imaginea apocaliptică a „Ușii către Iad”, Kourounis a spus: „Arde cu o cantitate uriașă de flăcări, de parcă ar fi un foc imens acolo jos. Zi sau noapte, arde clar și constant. Dacă stai pe margine, poți auzi vuietul focului. Căldura este insuportabilă dacă ești în direcția vântului. Sunt mii de flăcări mici de jur împrejur, spre margini și spre centru. Este un loc extrem de instabil.”

Acum, într-o evoluție neașteptată, după ce a ars cu intensitate timp de peste cincizeci de ani, se pare că flăcările din această „Poartă către Iad” încep, în sfârșit, să se stingă, deși treptat.

În cadrul unei conferințe de presă din luna iunie, Irina Lurieva, directoare în cadrul companiei energetice de stat Turkmengaz, a anunțat că incendiul din crater începe să se diminueze: „Reducerea [flăcărilor] este de aproape trei ori. Dacă înainte o strălucire puternică era vizibilă de la câțiva kilometri distanță, de unde și denumirea de «Poarta către Iad», astăzi a mai rămas doar o sursă slabă de combustie.”

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













