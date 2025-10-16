Guvernul nu ia în calcul majorarea salariului minim pentru 2026. Ioana Dogioiu: „În principiu, nu va creşte"

Subiectul privind salariul minim este în analiza premierului, mi-a precizat că, "în principiu, nu va creşte", a declarat purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu.

Ea a răspuns astfel la întrebarea jurnaliştilor privind variantele luate în calcul la nivelul Guvernului în privinţa salariului minim şi dacă se are în vedere o eventuală majorare, în condiţiile în care patronatele au transmis că nu pot susţine acest lucru şi doresc îngheţarea salariului minim pentru anul 2026.

"Subiectul este în analiza premierului şi în momentul în care l-am întrebat mi-a răspuns: în principiu, subliniez, în principiu salariul minim nu va creşte. Dar subiectul este în acest moment în analiza premierului", a declarat Ioana Dogioiu, joi, într-o conferinţă de presă la Palatul Victoria.

Întrebată dacă acest lucru a fost discutat în cadrul coaliţiei de guvernare, ea a precizat: "Ce se întâmplă în coaliţie se întâmplă în coaliţie".

