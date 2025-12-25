Volodimir Zelenski, mesaj dur de Crăciun: aluzie la dispariția lui Vladimir Putin și apel la pace pentru Ucraina

”Azi împărtăşim cu toţi un vis. Şi formulăm o singură dorinţă: «El să piară», putem gândi cu toţii”, scrie The Kyiv Independent.

”Însă atunci când ne întoarcem către Dumnezeu, bineînţeles, cerem ceva mai mare. Cerem pace în Ucraina. Luptăm pentru ea. Şi ne rugăm pentru ea. Şi o merităm”, a adăugat el.

Volodimir Zelenski subliniază, potrivit agenţiei oficiale ucrainene de presă Ukrinform, că, în pofida suferinţelor provocate de către Rusia, ea este incapabilă să ocupe ceea ce contează cel mai mult pentru Ucraina, şi anume unitatea sa.

”Sărbătorim Crăciunul în momente dificile. Din nefericire, nu suntem toţi acasă astă seară. Din nefericire, uni nu mai au casă. Iar, din nefericire, unii nu sunt cu noi astă seară. Dar, în pofida tuturor suferinţelor provocate de Rusia, ea este incapabilă să ocupe sau să bombardeze ceea ce contează cel mai mult; inima noastră ucraineană, încrederea noastră reciprocă şi unitatea noastră”, a declarat el.

SUA PROPUN O ÎNGHEŢARE A FRONTULUI, PROBLEMELE TEROTIRALE ÎN SUSPNAS

Preşedintele ucrainean a anunţat miercuri că a obţinut de la Statele Unite o revizuire a planului lor în vederea terminării războiului cu Rusia, care prevede o îngheţare a frontului, dar lasă deoparte problemele teritoriale şi două revendicări-cheie ale Moscovei.

În urma unor negocieri aspre între Ucraineni şi ameriani, planul nu mai impune o retragere ucraineană din regiunea Donbas şi nici un angjament juridic al Ucrainei de a nu adera la NATO, două cereri importante ale Moscovei, al cărei acord este departe de a fi obţinut.

Acest text este studiat în prezent de către Rusia.

Întrebat despre acest subiect, un purtător de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că Moscova este pe cale să-şi ”formuleze poziţia”, dar a refuzat să comenteze detaliile.

Parisul a anunţat miercuri seara că susţine eforturiloe Washingtonului ”de a aduce o pace dreaptă şi durabilă în Ucraina”.

Franţa a amintit necesitatea oferirii Kievului a unor garanţii de securitate solide, au declarat AFP surse diplomatice franceze.

